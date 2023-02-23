Жилье в Ужгороде вдвое дороже киевского: как изменились цены на аренду квартир

Рынок долгосрочной аренды жилья в Украине довольно быстро адаптировался к новым реалиям в условиях полномасштабной российской войны, хотя внутренняя миграция, оккупация и освобождение территорий, а также вражеские удары по энергетическим объектам существенно повлияли на специфику сферы.

Как изменилась стоимость аренды квартир в разных городах, и какая география поисков, объяснили эксперты OLX Недвижимость в годовой аналитике.

Специалисты отмечают, что за последние 12 месяцев наибольший ассортимент квартир для аренды фиксировался в период с мая по июль. Весь год по предложениям о съемном жилье лидировал Киев.

Причем из других больших городов стоимость аренды снизилась именно в столице.

Как менялась цена на съемное жилье в крупных городах

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве почти восстановилась до уровня марта 2022 года. Тогда медианная цена составила 9865 гривен. В августе она снизилась до 8500 гривен, а уже в январе 2023 года составила 9300 гривен.

Киевские "двушки" тоже сдают дешевле, чем в прошлом году. В январе медианная цена составила 12 875 гривен, тогда как в том марте средний ценник был 14 271 гривна.

Трехкомнатные квартиры в столице подешевели еще больше: в среднем до 18 631 гривны за месяц в январе соответственно до 22 484 гривен в марте.

А вот в Днепре цены наоборот выросли, свидетельствует анализ рынка аренды. Так, медианная стоимость аренды "единички" в марте 2022 года составила 6 313 гривен. В августе цена подскочила до 8438 гривен. Однако уже в январе несколько стабилизировалось до 7063 гривен в месяц.

2-комнатные квартиры подорожали в среднем на 14%: с 8300 гривен в марте до 9469 гривен в январе 2023-го, а 3-комнатные - на 13%: с 10063 гривен до 11375 гривен в месяц.

Во Львове однокомнатные квартиры в марте сдавали в среднем за 10769 гривен в месяц, а по состоянию на этот январь медианная цена составила 13693 гривны. Двухкомнатные подорожали с 15 596 гривен до 17 310 гривен. А трехкомнатные наоборот - подешевели: если в марте за них просили в среднем 18290 гривен, то в январе стоимость снизилась до 17759 гривен.

Стоимость аренды квартир в отдельных городах в 2023 году

Как свидетельствуют данные на ресурсе OLX, дороже всего украинцам обходится съем жилья в Ужгороде, где цена аренды "единички" в январе указывалась почти вдвое выше, чем в Киеве (в среднем 16 230 гривен против 8900 гривен соответственно). Разрыв на двух- и трехкомнатные квартиры в этих городах не такой большой в пропорциях, но все равно существенный, составляя примерно 7 и 4 тысячи.

В тройку городов с самым дорогим съемным жильем также вошли Львов и Ивано-Франковск: в первом однушка обойдется в среднем в 13 тысяч гривен, а во втором примерно 104 500 гривен.

Ниже - таблица по стоимости аренды жилья в разных областных центрах (данные за январь 2023 года):

Данные OLX Недвижимость

Пиковые периоды спроса на рынке аренды жилья

Украинцы активнее всего интересовались жильем для аренды в марте, когда волна внутренних миграций была самой большой. Вторым пиковым периодом стал август, когда люди начали возвращаться в большие города накануне начала школьного года и старт нового бизнес-сезона.

Самый большой ассортимент квартир для аренды наблюдался с мая по июль 2022-го. Так, в мае на ресурсе было зафиксировано 162 722 опубликованных объявления, в июне предложение достигло максимума - 188 376 свободных квартир, а в июле составило 163 432 объявления.

Наибольшее количество квартир в течение этих трех месяцев было в Киеве (168 188 квартир), Одессе (72 368) и Днепре (35 509). А на начало 2023 года на месте Днепра оказался Львов и замкнул тройку городов-лидеров по количеству объявлений.