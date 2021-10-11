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У Трускавці пройшла закрита вечірка нардепів: як відривалися "слуги народу" (відео)

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Трускавець, Понеділок 11 жовтня 2021 12:03
У Трускавці пройшла закрита вечірка нардепів: як відривалися "слуги народу" (відео) У Трускавці пройшла вечірка "слуг народу" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Трускавці пройшла закрита вечірка партії "Слуга народу". На ній діджеїв голова фракції - Давид Арахамія, а інші нардепи хвацько пританцьовували під музику.

Кадри з заходу у своїй програмі "Світське життя" показала телеведуча Катя Осадча.

Арахамія розповів, що дуже переживав перед заходом і спеціально не підбирав треки для виступу.

"Трохи взяв сет, з яким я працював з "Зе. Молоддю", потім його адаптував і додав треки з 80-их і 90-их. Багато було Red Hot Chili Peppers, Queen, Boney M", - розповів він.

Нардеп виступав під псевдонімом DJ David Braun.

На відео можна побачити і президента Володимира Зеленського, який стоїть і посміхається в оточенні колег. Також не міг не привернути увагу "пристрасний" танець нардепа від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої.

До речі, з вечірки Осадча поїхала на поліцейській машині з мигалками. Ведуча затрималася і спізнювалася на потяг до Києва, тому з Трускавця до Львова їй довелося їхати на авто з "копами".

"Якби не хлопці, то махали б поїзду слідом рукою", - написала Осадча в соцмережі.

У Трускавці пройшла закрита вечірка нардепів: як відривалися &quot;слуги народу&quot; (відео)Катя Осадча виїхала з Трускавця з поліцією (Instagram / Катя Осадча)

Як ми раніше писали, Зеленський зізнався, в якій країні буде вчитися його дочка.

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