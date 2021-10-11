У Трускавці пройшла закрита вечірка нардепів: як відривалися "слуги народу" (відео)
У Трускавці пройшла закрита вечірка партії "Слуга народу". На ній діджеїв голова фракції - Давид Арахамія, а інші нардепи хвацько пританцьовували під музику.
Арахамія розповів, що дуже переживав перед заходом і спеціально не підбирав треки для виступу.
"Трохи взяв сет, з яким я працював з "Зе. Молоддю", потім його адаптував і додав треки з 80-их і 90-их. Багато було Red Hot Chili Peppers, Queen, Boney M", - розповів він.
Нардеп виступав під псевдонімом DJ David Braun.
На відео можна побачити і президента Володимира Зеленського, який стоїть і посміхається в оточенні колег. Також не міг не привернути увагу "пристрасний" танець нардепа від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої.
До речі, з вечірки Осадча поїхала на поліцейській машині з мигалками. Ведуча затрималася і спізнювалася на потяг до Києва, тому з Трускавця до Львова їй довелося їхати на авто з "копами".
"Якби не хлопці, то махали б поїзду слідом рукою", - написала Осадча в соцмережі.
Катя Осадча виїхала з Трускавця з поліцією (Instagram / Катя Осадча)
Як ми раніше писали, Зеленський зізнався, в якій країні буде вчитися його дочка.