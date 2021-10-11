В Трускавце прошла закрытая вечеринка нардепов: как отрывались "слуги народа" (видео)

В Трускавце прошла закрытая вечеринка партии "Слуга народа". На ней диджеил глава фракции - Давид Арахамия, а остальные нардепы лихо пританцовывали под музыку.

Кадры с мероприятия в своей программе "Світське життя" показала телеведущая Катя Осадчая.

Арахамия рассказал, что очень переживал перед мероприятием и специально не подбирал треки для выступления.

"Немного взял сет, с которым я работал с "Зе. Молодежью", потом его адаптировал и добавил треки из 80-ых и 90-ых. Много было Red Hot Chili Peppers, Queen, Boney M", - рассказал он.

Нардеп выступал под псевдонимом DJ David Braun.

На видео можно увидеть и президента Владимира Зеленского, который стоит и улыбается в окружении коллег. Также не мог не привлечь внимание "страстный" танец нардепа от "Слугаи народа" Марьяны Безуглой.

Кстати, с вечеринки Осадчая уехала на полицейской машине с мигалками. Ведущая задержалась и опаздывала на поезд в Киев, поэтому из Трускавца до Львова ей пришлось ехать на авто с "копами".

"Если бы не ребята, то махали бы поезду вслед рукой", - написала Осадчая в соцсети.

Катя Осадчая уехала из Трускавца с полицией (Instagram/Катя Осадчая)