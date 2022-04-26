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Війна в Києві та області в 7 знакових знімках. Як ці місця виглядають зараз

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Київ, Вівторок 26 квітня 2022 10:40
Війна в Києві та області в 7 знакових знімках. Як ці місця виглядають зараз Війна в Києві та області в 7 знакових знімках (Колаж РБК-Україна / Getty Images / РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Виталий Носач

Ракетні обстріли столиці, знищене передмістя, масові звірства окупантів у захоплених Бучі, Ірпені та інших населених пунктах. Все це світ побачив очима фотографів на перших сторінках світових видань.

РБК-Україна показує найбільш знакові знімки війни в Києві і навколо неї, і як місця на цих фото виглядають через місяць після відступу російської армії.

Два місяці Україна стійко бореться з ворожими військами. Так і не досягнувши бажаних результатів і зазнавши значних втрат, окупанти були вибиті силами ЗСУ з підступів до Києва та області. Після себе вони залишили сотні вбитих цивільних і масштабні руйнування.

Сьогодні мирне життя потроху повертається в будинки киян і жителів області. Військові, рятувальники та комунальники роблять для цього все можливе. На деяких локаціях вже складно уявити кошмари, які відбувалися тут буквально місяць тому. Але фотографії пам'ятають.

Однією з перших від ворожих обстрілів постраждала багатоповерхівка на Позняках. Після ракетного удару і пожежі будинок фактично став непридатним для життя. Сьогодні ж район повертається до мирного існування. На вулицях багато людей і машин, і лише пошкодження на житловому будинку нагадують про те, що тут відбулося.

Міст біля станції метро "Берестейська" став одним з місць вуличних боїв у столиці в ході ворожого наступу. Якийсь час він був закритий для проїзду. Сьогодні рух транспорту відновлено, а про бої нагадують лише плями на асфальті від згорілої техніки.

До одних з наймасштабніших руйнувань в Києві можна віднести потрапляння в ТРЦ Retroville на проспекті Правди. На сьогоднішній день роботи з розбору пошкоджених конструкцій будівлі тривають за допомогою спецтехніки, територія огороджена парканом.

На початку бойових дій багато жителів столиці в якості укриття вибрали київську "підземку". Деякі жили тут тижнями. Сьогодні метрополітен практично повністю відновив роботу, проте туристичні намети, що служили дахом для людей, досі можна побачити на платформах станцій.

Кадри масової евакуації населення з Ірпеня на тлі зруйнованого мосту облетіли багато світових ЗМІ. Сьогодні на виїзді з міста споруджено тимчасовий двосмуговий міст, завдяки якому потрапити у звільнені міста стало простіше.

Тихе містечко Буча, що стало на шляху просування окупаційних військ з Білорусі до Києва, піддавалося масовим обстрілам. Росіяни зайняли населений пункт в перші дні і намагалися прорватися далі на столицю.

Українським захисникам вдалося накрити вогнем цілу колону ворожих військ на вулиці Вокзальній. Завдяки зусиллям комунальних служб, сьогодні дороги зачищені від згорілої техніки, йдуть роботи з відновлення електрики і водопостачання.

Під час окупації Бучі "руський мір" показав своє справжнє обличчя. Окупанти масово грабували, ґвалтували, катували і вбивали мирних жителів. Після їх відступу деякі вулиці були всіяні тілами загиблих. Повертатися в Бучу досі небезпечно, завершуються пошуки вбитих і розмінування.

Війна Росії проти України йде 62-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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