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Шахрай хотів "кинути" українця через "Нову пошту", але щось пішло не так

Київ, Четвер 24 грудня 2020 16:09
Шахрай хотів "кинути" українця через "Нову пошту", але щось пішло не так
Працівники НП допомогли "копам" затримати шахрая (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В одному з відділень "Нової пошти" співробітники компанії допомогли правоохоронним органам затримати зловмисника, який намагався реалізувати схему з відміною післяплати за посилки за допомогою підробних документів.

Подія сталася в грудні в одному з відділень НП у Києві. Шахрай спробував скасувати післяплату за відправлення на суму 47 тис. грн, пред’явивши підробні документи - паспорт та довіреність від відправника.

Співробітники відділення виявилися пильними та уважними - в них виникли підозри через велику суму післяплати. Вони викликали охорону та повідомили у службу безпеки.

Виявилося, що ця людина вже намагалася раніше відмінити післяплату таким чином в інших відділеннях. Працівники пошти викликали поліцію, яка оперативно приїхала на місце події. Шахрая затримали безпосередньо у відділенні

"Для Нової пошти важливо, щоб наші клієнти не страждали від шахрайських дій. Тому ми й надалі плануємо співпрацювати з правоохоронцями і активно боротися з шахраями", - розповіли у прес-службі НП.

Раніше українцям розповіли про хитру схему шахраїв, які грабують українців на десятки тисяч гривень через поштовий сервіс.

Також повідомлялося, що в Україні з'явилися нахабні шахраї, які вішають кредити через сім-карту.

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