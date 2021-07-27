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В Україну йде різке похолодання до +18 вдень: дата

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Вівторок 27 липня 2021 20:30
В Україну йде різке похолодання до +18 вдень: дата Фото: Погода в Україні принесе похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні різко зміниться в перших числах серпня. Синоптики прогнозують похолодання в деяких областях до +18+20 градусів. Крім того буде багато опадів.

Що буде з погодою в країні в найближчі десять днів - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно з прогнозами Gismeteo, температура різко знизиться 3-5 серпня. До цього часу буде тепло і навіть жарко, +27+32 градуси.

Свіже повітря зайде із заходу, де вже в останні дні липня очікується +25. А 3 серпня синоптики прогнозують тут +18 вдень. Потім похолодання розповзеться на північні, центральні, південні і східні області.

На півночі і в частині центрі 3-5 серпня очікується +20+22, в інших областях стане свіжіше до +23+26.

Синоптики також прогнозують, що до кінця липня в країні дощитиме, особливо в західних і північних областях.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси.

В Україну йде різке похолодання до +18 вдень: датаВ Україну йде різке похолодання до +18 вдень: датаВ Україну йде різке похолодання до +18 вдень: датаВ Україну йде різке похолодання до +18 вдень: датаВ Україну йде різке похолодання до +18 вдень: дата

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше про зниження температури на початку серпня також попередила синоптик Наталка Діденко.

"Відчутне зниження температури повітря прийде в Україну наступного тижня, на початку серпня", - написала синоптик.

Яка температура прогнозується в серпні

Згідно з даними Українського гідрометцентру, в серпні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище кліматичної норми.

Раніше синоптики також розповіли, де розгуляється негода в середу, 28 липня. У країну зайдуть атмосферні фронти від двох північних циклонів.

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