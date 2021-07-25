ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розжарить до +40, а потім затягне дощами: синоптики шокували погодою на серпень

Новость на русском →
Неділя 25 липня 2021 14:38
Розжарить до +40, а потім затягне дощами: синоптики шокували погодою на серпень Колаж РБК-Україна: Прогноз погоди на серпень в Україні
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в серпні може поставити температурні рекорди, після яких очікується удар стихії. А в середині місяця температура може сильно знизитися.

Що буде з погодою в Україні в останній літній місяць - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно прогнозу "народного синоптика" Леоніда Горбаня, в серпні дощів майже не буде, а ось спеки вистачить з лишком.

"До середини місяця вдень очікується під +40 при майже повній відсутності хмар. Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на два-три дні різко знизиться до 20-22 градусів. Перед Днем Незалежності знову потеплішає до 26-28 градусів - і літо закінчиться, попрощавшись проливним дощем", - розповів Горбань.

А ось липень, за прогнозом синоптика, закінчиться теплою комфортною погодою, але з дощами.

Синоптики Gismeteo своєю чергою в прогнозі на місяць не бачать вкрай високих температур. За їхнім прогнозом липень закінчиться з високими градусами +27+32, дощів буде помірно.

Початок серпня буде з похолоданням до +22+25 і дощами на заході і півночі, а на південному сході будуть помірні +27+28 періодично з опадами.

Далі очікується тепло від +24+28 градусів із середньою кількістю опадів.

Нижче дивіться прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Розжарить до +40, а потім затягне дощами: синоптики шокували погодою на серпеньРозжарить до +40, а потім затягне дощами: синоптики шокували погодою на серпеньРозжарить до +40, а потім затягне дощами: синоптики шокували погодою на серпеньРозжарить до +40, а потім затягне дощами: синоптики шокували погодою на серпень

Скрін: Погода в Україні в серпні (gismeteo.ua)

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода взимку в Україні, налякавши сніговими буранами і тріскучими морозами.

Також ми писали, коли в Україні чекати магнітні бурі, експерти назвали всі небезпечні дати серпня 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Леонид Горбань
LITE
Свято 25 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник
Свято 25 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник