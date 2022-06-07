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Петрів піст: коли він почнеться і що заборонено робити в ці дні

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Вівторок 07 червня 2022 10:20
Петрів піст: коли він почнеться і що заборонено робити в ці дні Коли почнеться Петрів піст в 2022 році (колаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Петров піст завжди випадає на літній період і під час нього всі обмеження досить помірні. В деякі дні віруючим можна їсти рибу, гриби та страви з маслом.

Коли саме починається Петрів піст, скільки він триватиме і які будуть обмеження - читайте в нашому матеріалі нижче.

На які дати припадає Петрів піст 2022

Петров піст не має своєї постійної дати початку, через те, що вона прив'язана до святкування Трійці.

Світле свято Трійці у 2022 році буде відзначатися 12 червня.

А Петрів піст розпочнеться 20 червня і закінчиться 11 липня. Закінчення цього посту - на свято Петра і Павла, яке відзначається 12 липня.

І піст є підготовкою до головного світлого літнього свята.

Заборони на Петрів піст

Це піст не є найсуворішим, хоча його рекомендують дотримуватися тим, хто в силу різних причин не зміг дотримуватися Великоднього посту.

Найголовніші заборони у їжі в цей піст:

  • м'ясо
  • молочні продукти
  • яйця

Також рекомендується утримуватися від алкогольних напоїв та інших шкідливих звичок.

Що можна їсти на Петрів піст

На столі дозволена будь-яка зелень і страви з нею, крупи, гриби, фрукти, ягоди та в певні дні - риба, а також страви з пісним маслом.

Строгий піст - у середу і п'ятницю. В ці дні рекомендується сироїдіння, хліб і вода.

У понеділок можна гарячу їжу, але без масла.

Вівторок, четвер і субота - можна їсти рибу, страви з пісним маслом і гриби.

На Іоанна Предтечі (7 липня) можна їсти рибу і випити трохи церковного вина (кагору).

Важливі заборони на Петрів піст

У цей пост, згідно давнім традиціям, не грають весілля і не влаштовують галасливі гуляння, свята, не вінчаються.

Не варто в ці дні позичати гроші.

Після заходу всі польові роботи потрібно припиняти.

Бажано в цей період не стригти волосся.

Також слід більше часу присвячувати молитвам і хорошим вчинкам, а від негативних емоцій потрібно утримуватися.

До речі, раніше ми повідомляли про те, коли будемо відзначати Трійцю 2022 і чи буде вихідний.

А також розповідали про те, які важливі свята відзначатимемо в червні 2022.

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