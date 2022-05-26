Зворушлива історія порятунку хаскі з палаючої Мар'їнки (відео)

Хаскі на прізвисько Кеті неймовірно пощастило. Знесилену і зголоднілу собаку помітили співробітники поліції, які привозили гуманітарну допомогу в Мар'їнку в Донецькій області. Її не тільки евакуювали з палаючої території, а й знайшли новий будинок.

Про це розповіли в сюжеті Національної поліції.

"Вона сиділа біля будинку і жалібно Вила. Хаскі Кеті залишилася одна в обпаленій ворожим вогнем Мар'їнці", - розповідають про собаку поліцейські.

Її помітили під час роздачі гуманітарної допомоги. Повернувшись до машини за черговою порцією хліба поліцейські виявили всередині величезну, але змарнілу хаскі. Собаку трохи підгодовували сусіди, ділилися останнім.

Того разу Кеті з поліцейськими не поїхала. Але коли вони повернулися знову з гуманітарною допомогою для жителів - вмостилася біля керма і більше не виходила з машини.

П'ятирічну хаскі взяли до себе батьки одного зі співробітників поліції. Тепер у Кеті з'явилася Нова любляча сім'я. Після перемоги собаку обіцяють повернути власникам.

Співробітники правоохоронних органів закликають жителів Донецької області евакуюватися із зони бойових дій.

"Будь, як Кеті - евакуюйся. Поліцейські готові врятувати кожне життя. Збережіть себе для рідних", - просять правоохоронці.