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Зворушлива історія порятунку хаскі з палаючої Мар'їнки (відео)

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Мар'їнка, Донецька область, Четвер 26 травня 2022 16:23
Зворушлива історія порятунку хаскі з палаючої Мар'їнки (відео) Собаку хаскі врятували з палаючої Мар'їнки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Хаскі на прізвисько Кеті неймовірно пощастило. Знесилену і зголоднілу собаку помітили співробітники поліції, які привозили гуманітарну допомогу в Мар'їнку в Донецькій області. Її не тільки евакуювали з палаючої території, а й знайшли новий будинок.

Про це розповіли в сюжеті Національної поліції.

"Вона сиділа біля будинку і жалібно Вила. Хаскі Кеті залишилася одна в обпаленій ворожим вогнем Мар'їнці", - розповідають про собаку поліцейські.

Її помітили під час роздачі гуманітарної допомоги. Повернувшись до машини за черговою порцією хліба поліцейські виявили всередині величезну, але змарнілу хаскі. Собаку трохи підгодовували сусіди, ділилися останнім.

Того разу Кеті з поліцейськими не поїхала. Але коли вони повернулися знову з гуманітарною допомогою для жителів - вмостилася біля керма і більше не виходила з машини.

П'ятирічну хаскі взяли до себе батьки одного зі співробітників поліції. Тепер у Кеті з'явилася Нова любляча сім'я. Після перемоги собаку обіцяють повернути власникам.

Співробітники правоохоронних органів закликають жителів Донецької області евакуюватися із зони бойових дій.

"Будь, як Кеті - евакуюйся. Поліцейські готові врятувати кожне життя. Збережіть себе для рідних", - просять правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що трофейна собака з РФ вивчила команди українською мовою і вступила в Нацгвардію.

А також розповідали про те, що військові хірурги в зоні бойових дій врятували собаку Пеклу, яка потрапила під обстріл зі своїм маленьким господарем.

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