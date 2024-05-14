Троица 2024: когда будем отмечать большой праздник и что следует знать

Троица принадлежит к 12 важнейшим церковным праздникам. Дата этого праздника всегда привязана к дате празднования Пасхи, поэтому каждый год она меняется. По канонам Троица отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.

Когда в 2024 году мы будем праздновать Троицу и какие традиции следует знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда будет Троица

Троица, Пятидесятница или Зеленое воскресенье в 2024 году выпадает на 23 июня, 50-й день после Пасхи. У христиан западного обряда Пасха была раньше - 31 марта, поэтому и Троицу они будут праздновать раньше - 19 мая.

Значение праздника Троицы

По Библии Бог есть единство Отца, Сына и Святого Духа. Именно от этого выражения и происходит основное название праздника. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа перед его учениками явился Святой Дух.

Апостолы от него получили дар исцеления и возможность говорить на разных языках, и это дало им возможность распространять христианство по всему миру.

Традиции Троицы

В церквях Троицы проводят праздничные богослужения и большие вечерние службы. Основные символы праздника - зеленые веточки березы и других деревьев. Такими веточками украшают дома, ворота, церкви - окна и двери. Согласно поверьям, зелень помогает защитить от зла и привлекает в дом благополучие и счастье.

На праздничную литургию священники надевают одеяния зеленого цвета, католические - белого. А прихожане одевались в праздничную одежду.

После службы в церквях и храмах есть еще одна традиция - собираться большой семьей и друзьями за большим столом, есть каравай и праздничные блюда. Поскольку в эти дни уже всегда тепло - молодежь устраивает гулянье на природе.

К празднику начинали собирать целебные травы - пижму, мать-и-мачеху, чабрец, мелиссу. С этих растений заваривали лечебный чай, а остатки засушивали на зиму.

Также на Троицу приглашают священника домой, чтобы освятить колодезную воду и колодец.

Почему "Зеленые праздники"

В народе Троицу в основном называют Зелеными праздниками, и это название идет еще с дохристианских времен. В древности было принято праздновать завершение весеннего сезона и начало летнего. А зелень символизировала новую жизнь.

Поэтому на Зеленые праздники молодежь собирала ветки с листьями и украшала ставни и иконы в доме. Несоблюдение этой традиции считалось грехом.

Если листья оставались зелеными и свежими и на следующий день, то считалось, что беды и болезни обойдут это жилище стороной.

Что делать на Троицу нельзя

Как и на любой большой праздник, на Троицу существует несколько строгих запретов. А именно: