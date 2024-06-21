Троица: что можно и чего нельзя делать в праздник

Троица считается одним из важнейших праздников и отмечается каждый год на 50-й день после Пасхи. В этом году Троица приходится на 23 июня .

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в день Троицы, а что нужно сделать обязательно и народные приметы.

Что это за праздник

По Евангелию, в этот день на апостолов взошел Святой Дух, и подарил им умения говорить на разных языках, чтобы они начали проповедовать учение Христа по всему миру. Это событие можно считать днем рождения христианской церкви.

Что нельзя делать на Троицу

Посещение кладбища . Нельзя ходить на кладбище, принято поминать умерших родственников в Родительскую субботу, предваряющую святую.

. Нельзя ходить на кладбище, принято поминать умерших родственников в Родительскую субботу, предваряющую святую. Свадьба . Не рекомендуется назначать свадьбу на Троицу, поскольку считается, что семья не будет счастливой. Также нельзя стричься и заниматься косметическими процедурами.

. Не рекомендуется назначать свадьбу на Троицу, поскольку считается, что семья не будет счастливой. Также нельзя стричься и заниматься косметическими процедурами. Работа и хозяйственные работы . Запрещено шить, печь и работать на огороде, как и на другие великие христианские праздники.

. Запрещено шить, печь и работать на огороде, как и на другие великие христианские праздники. Безопасность в природе . Нельзя ходить в лес или на поле, потому что считается, что там появляются малки и русалки. Также запрещено купаться, ведь по древним поверьям, русалки могут затянуть на дно.

. Нельзя ходить в лес или на поле, потому что считается, что там появляются малки и русалки. Также запрещено купаться, ведь по древним поверьям, русалки могут затянуть на дно. Настроение. Следует избегать негативных мыслей, зависти и злобы, поскольку считается, что это может привести к негативным последствиям.

Следующий день после Троицы называется "Духов День", когда запрещается работать на земле, но можно искать в ней клад. Считается, что земля обязательно подарит хорошему человеку что-нибудь ценное.

Что можно делать на Троице

Посещение церкви . Воспевают Отца, Сына и Святого Духа, а также поминают умерших. После Божественной литургии совершается вечерняя служба в честь снисхождения Святого Духа к ученикам Иисуса.

. Воспевают Отца, Сына и Святого Духа, а также поминают умерших. После Божественной литургии совершается вечерняя служба в честь снисхождения Святого Духа к ученикам Иисуса. Освящение ветвей и растений . В церковь приносят ветки березы, клена или дуба, а также полевые цветы. После службы их уносят домой, засушивают и хранят за иконами. Ветви оставляют у окон и дверей для защиты от злой силы.

. В церковь приносят ветки березы, клена или дуба, а также полевые цветы. После службы их уносят домой, засушивают и хранят за иконами. Ветви оставляют у окон и дверей для защиты от злой силы. Заготовка веников для бани . На Троицу сушат веники для бани, считается, что они приобретают целебные свойства.

. На Троицу сушат веники для бани, считается, что они приобретают целебные свойства. Сватовство и знакомство с родителями. Хотя свадьба на Троицу не рекомендуется, сватовство и знакомство с родителями считается хорошей приметой. Это будет способствовать крепкому и счастливому браку.

Народные приметы на Троицу

Прежде всего в этот день люди предсказывали погоду и урожай:

Дождь на Троице говорит о хорошей и теплой осени, большом урожае и обещает много грибов в лесу.

Прохладный и ветреный день означает, что такое же лето.

Теплая погода - к хорошему урожаю огурцов.

Ясное, солнечное небо - будет засушливое, жаркое лето.

Летают стрижи - начнется настоящее, жаркое лето.

Также по народным обычаям следует обратить внимание: