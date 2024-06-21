Троица 2024. Что готовить на праздник: традиционные и современные рецепты

В воскресенье, 23 июня, украинцы будут отмечать один из наиболее важных церковных праздников - Троицу, что тесно связан с народными верованиями и традициями. А также с кулинарией.

О том, что готовят на Троицу и какие блюда можно приготовить по современным рецептам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что готовят на Троицу

Символом Троицы, большого летнего праздника, подготовка к которому начинается более чем за неделю, являются растения, травы и другая зелень.

Это происходит от дохристианских традиций, связанных с почитанием природы и предков - что должно было защитить от злых духов и обеспечить хороший урожай. Так что зелень была одним из главных ингредиентов блюд.

К Троице и на период праздника нет поста или других запретов, к тому же, согласно традициям, в этот день происходили разнообразные гуляния, поэтому готовили блюда с мясом и рыбой.

Другими продуктами, которые использовались в традиционных праздничных блюдах, были творог и яйца.

Кроме рыбных и мясных блюд, к столу на Троицу также готовили блюда с яйцами - обязательно яичницу. Кроме этого, варили супы, особенно с зеленью, готовили салаты, коржи и пироги, вареники со сладкими начинками и блины.

В настоящее время восстанавливается традиция народных гуляний с танцами и народными песнями, на которые раньше также брали сладости или пирожки.

Что приготовить на Троицу

Жареные пирожки с яйцом и зеленью

Чтобы приготовить этот простой перекус, нужны следующие ингредиенты:

мука - 360 г;

яйца - 6 шт.;

кефир - 250 мл;

сода - 0,5 ч. л.;

соль - 0,5 ч. л.;

сахар - 1 ч. л.;

растительное масло - 4 ст. л.;

зеленый лук - несколько стеблей;

укроп - по вкусу;

перец - по вкусу.

Пирожки с зеленью (скриншот / Смачна їжа)

Для начала приготовьте тесто, смешайте кефир с сахаром и солью. Добавьте соду, влейте масло - и перемешайте ингредиенты.

Постепенно добавьте муку, тщательно перемешивая составляющие, чтобы не было комочков. Готовое тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам.

Для начинки отварите яйца и остудите в холодной воде. Очистите их от скорлупы и нарежьте на мелкие кубики. Промойте зеленый лук и укроп, измельчите их. Смешайте яйца с зеленью, по желанию добавьте соль и перец.

Сформируйте пирожки, разрезав тесто на одинаковые части и раскатав каждую на лепешку. Внутри выложите начинку и заверните края пирожка. После этого обжарьте пирожки в масле по 3-4 минуты с каждой стороны.

Суп со щавелем и яйцом

Для того чтобы приготовить этот суп с зеленью к Троице, нужны:

яйца - 2 шт.;

щавель - 200 г;

картофель - 3-4 шт.;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

зелень (петрушка и укроп) - по вкусу;

сметана - для подачи;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Суп со щавелем (иллюстрация: Freepik)

Вымойте овощи и зелень, отварите яйца вкрутую. Очистьте картофель, морковь и лук. Картофель нарежьте кубиками, а морковь, лук, щавель и зелень измельчите.

Отварите до готовности картофеля в подсоленной воде. В это время поджарьте до золотистого цвета морковь и лук, а затем добавьте их в готовый картофель. Добавьте к овощам щавель, соль и перец, перемешайте суп и варите еще 5-7 минут.

Разлейте блюдо по тарелкам, яйца очистьте, разрежьте пополам и добавьте в суп. Украсьте блюдо зеленью и сметаной.

Запеченная рыба с розмарином

Чтобы приготовить такой вкусный ужин на Троицу, нужно следующие продукты:

рыба - 2 шт.;

чабрец и розмарин - по несколько веточек;

лимон - 1 шт.;

оливковое масло - 2-3 ст.л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Запеченная рыба с травами (иллюстрация: Freepik)

Готовить такой ужин невероятно просто - для этого промойте и очистите рыбу, а духовку разогрейте до 180 градусов.

Натрите рыбу перцем и солью, уложите внутрь травы и несколько ломтиков лимона. Смажьте противень маслом, выложите рыбу и запекайте блюдо в течение 20-25 минут.