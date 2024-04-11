Трипольская ТЭС. История сверхмощной электростанции и какой она была до уничтожения россиянами

В ночь на 11 апреля Россия в очередной раз мощно атаковала Украину ракетами и дронами. Ее целями стали в основном объекты энергетической инфраструктуры. В результате вражеского нападения была полностью разрушена Трипольская ТЭС , расположенная в Киевской области.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный сайт "Центрэнерго", страницы "Трипільська ТЕС" и "Дніпровський Енергетик" в Facebook, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю этой сверхмощной электростанции, а также показывает, какой она была до уничтожения россиянами и что с ней сейчас.

Строительство и запуск

Трипольская ТЭС была мощнейшей электростанцией в Киевской области, а также крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Предприятие занимает площадь 281,3 га и находится в Обуховском районе.

Площадка для строительства Трипольской ГРЭС - государственной районной электростанции - на берегу Каневского водохранилища была утверждена в 1962 году постановлением Совета Министров УССР.

Земснаряд намывает почву для сооружения Трипольской ГРЭС (фото: facebook.com/DniprovskijEnergetic/Музей истории ТпТЭС)

В 1963 году - создана необходимая проектная документация и начаты первые строительные работы.

Закладка первого камня строительства (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Первое жилье для строителей (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

К строительству основных сооружений тепловой электростанции приступили несколько позже - в 1967 году.

Первый куб бетона на строительстве главного корпуса (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Строительство главного корпуса (фото: centrenergo.com)

Главный корпус и старая ветряная мельница (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Главный корпус и дымовая труба (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Береговая насосная для подачи воды из Днепра (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Строительство Трипольской ГРЭС осуществлялось прогрессивным поточно-скоростным методом, который позволил значительно сократить сроки постройки объекта в две очереди:

сначала были установлены двухкорпусные котлоагрегаты, работавшие на твердом топливе и природном газе.

во вторую очередь - однокорпусные газомазутные котлоагрегаты

Строительство эжектирующего устройства

Трипольской ГРЭС (фото: centrenergo.com)

Уже в конце 1969 года государственная комиссия приняла в промышленную эксплуатацию первый энергоблок ТЭС.

Последний - шестой - энергоблок был введен в действие в сентябре 1972 года. Тогда мощность Трипольской ТЭС достигла проектной величины - 1800 МВт.

В следующем 1973 году было также завершено строительство подводного газопровода, что позволило ТЭС использовать природный газ.

Вид на Трипольскую ТЭС с высоты (фото: facebook.com/srgktk)

В целом к проекту присоединились тресты "Южтеплоэнергомонтаж", "Гидроэлектромонтаж", "Гидромеханизация", "Югозападтрансстрой" и многие другие.

Большую работу по анализу проекта, пуску и наладке оборудования проделало предприятие "ЛьвовОРГРЕС".

Деятельность в годы независимости и уничтожение

В 1995 году Трипольская ТЭС вошла в состав созданного Государственного предприятия "Центрэнерго".

Современный вид электростанции (фото: uk.wikipedia.org)

Вокруг нее вырос прекрасный город энергетиков - Украинка, где проживает около 20 тысяч человек.

Украинка с высоты птичьего полета (фото: uk.wikipedia.org)

В 2000 году на Трипольской ТЭС были реализованы технические решения, обеспечивающие сжигание низкосортных видов угля.

В целом, с начала эксплуатации электростанция произвела более 350 млрд кВт·ч электроэнергии и 5,5 млн Гкал теплоэнергии.

ТЭС постоянно вела работу по использованию вторичного сырья (золошлаков) на нужды народного хозяйства - для подсыпки автодорог, изготовления строительных материалов и т.п.

Кроме того, она зарекомендовала себя одной из самых надежных и экономичных станций Украины.

Трипольская ТЭС работала до последнего (фото: centrenergo.com)

С начала полномасштабной войны с российскими оккупантами в 2022 году коллектив станции по праву мог гордиться, что электростанция, работая в непростых условиях, продолжала быть одной из самых надежных и способных нести полную электрическую нагрузку.

Однако в ночь на 11 апреля 2024 года массированный вражеский обстрел ракетами типа "Кинжал" и дронами типа "Шахед" привел к возгоранию станции.

Трипольская ТЭС после вражеской атаки (фото: facebook.com/kira.ivanova)

По словам местных жителей, по Трипольской ТЭС "прилетело" по меньшей мере три "Шахеда" (а то и больше), а также несколько ракет.

Согласно сообщению "Центрэнерго", Трипольская ТЭС в Киевской области "полностью уничтожена ночным ударом РФ".