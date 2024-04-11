"Масштабы разрушений - ужасные". После уничтожения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло всю генерацию

Из-за массовой российской атаки 11 апреля уничтожена вся генерация "Центрэнерго". В частности, причиной тому разрушение Трипольской ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Центрэнерго" в Facebook.

В компании назвали этот день "черным" в истории "Центрэнерго".

"В результате сегодняшней массированной атаки, уничтожена вся наша генерация. Войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области. Хорошо, что все наши, кто был во время обстрелов на смене - живы. Но нам очень болит..." - говорится в сообщении.

Как отметили в "Центрэнерго", в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии ведутся работы по локализации огня.

"Масштабы разрушений - ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден - мы с ним справимся", - заявил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

В компании напоминают, что 22 марта 2024 года полностью была уничтожена Змиевская ТЭС, в Харьковской области, а 25 июля 2022 года войска РФ оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области.

"На сегодняшний день, ПАО "Центрэнерго" потеряло 100 процентов генерации", - констатировали в компании.

Уничтожение Трипольской ТЭС

Напомним, что сегодня во время массированной ночной атаки Россия полностью разрушила Трипольскую ТЭС, расположенную в Киевской области. В результате чего там вспыхнул большой пожар, а кадры в сети активно начали поститься в сети. В свою очередь мэр города Украинка, где находится станция, призвал жителей закрыть окна в домах, чтобы не дышать вредным дымом.

Отметим, что Трипольская ТЭС является самой мощной электростанцией в Киевской области и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.