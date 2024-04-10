Два плана: как Украина намерена восстановить энергетику до зимы

Украина в ближайшее время предложит международным партнерам, в частности, странам G7 участие в восстановлении энергетики Украины.

Об это говорится в публикации " Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы ".

Как удалось узнать изданию, речь о так называемых двух планах, которые предлагается реализовывать параллельно.

План "А" будет касаться восстановления поврежденных энергообъектов. "Есть четкое понимание, что можно успеть сделать до зимы", - сказал собеседник издания, знакомый с намерениями правительства. Этот план будет связан с усилением ПВО в Украине.

План "Б" заключается в строительстве маломощных электростанций любого типа - не только газотурбинных установок. По информации издания, сейчас активно ведется работа по определению количества и мест размещения таких станций. Акцент делается на более проблемные регионы востока и юга страны.

Для ускорения строительства таких критически важных объектов планируется минимизировать бюрократические преграды по проектированию и выдаче разрешений для их размещения. Вероятно, будет приостановлено действие каких-то обязательных разрешений и согласований.

Как сообщил РБК-Украина собеседник, знакомый с сутью предложений, есть стремление успеть разместить часть таких электростанций в некоторых регионах до наступления зимы. Некоторые компании уже заявили о готовности провести монтажные работы буквально за пару месяцев. Сейчас главное - найти оборудование и организовать поставку.

Если план удастся и будет реализован, то полностью компенсировать потерянные мощности, конечно, не получится. Но дополнительные объекты малой генерации смогут существенно смягчить ситуацию в условиях дефицита электроэнергии.