Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами
У ніч на 11 квітня Росія вкотре потужно атакувала Україну ракетами й дронами. Її цілями стали здебільшого об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ворожого нападу було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає історію цієї надпотужної електростанції та показує, якою вона була до знищення росіянами й що з нею зараз.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний сайт "Центренерго", сторінки "Трипільська ТЕС" і "Дніпровський Енергетик" у Facebook, Wikipedia.
Будівництво і запуск
Трипільська ТЕС була найпотужнішою електростанцією в Київській області, а також найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.
Підприємство займає площу 281,3 га та розташоване в Обухівському районі.
Майданчик для будівництва Трипільської ДРЕС - державної районної електростанції - на березі Канівського водосховища було затверджено у 1962 році постановою Ради Міністрів УРСР.
Земснаряд намиває грунт для спорудження Трипільської ДРЕС (фото: facebook.com/DniprovskijEnergetic/Музей історії ТпТЕС)
У 1963 році - створено необхідну проектну документацію й розпочато перші будівельні роботи.
Закладини першого каменю будівництва (фото: facebook.com/mchaikovskiy)
Перше житло для будівельників (фото: facebook.com/mchaikovskiy)
Будівництво основних споруд теплової електростанції розпочали дещо пізніше - у 1967 році.
Перший куб бетону на будівництві головного корпусу (фото: facebook.com/mchaikovskiy)
Зведення головного корпусу (фото: centrenergo.com)
Головний корпус і старий вітряк (фото: facebook.com/mchaikovskiy)
Головний корпус і димова труба (фото: facebook.com/mchaikovskiy)
Берегова насосна для подачі води з Дніпра (фото: facebook.com/mchaikovskiy)
Будівництво Трипільської ДРЕС здійснювалося прогресивним поточно-швидкісним методом, який дозволив значно скоротити терміни спорудження об'єкта у дві черги:
- спершу були встановлені двокорпусні котлоагрегати, що працювали на твердому паливі й природному газі
- в другу чергу - однокорпусні газомазутні котлоагрегати
Зведення ежектуючого пристрою
Трипільської ДРЕС (фото: centrenergo.com)
Вже наприкінці 1969 року державна комісія прийняла у промислову експлуатацію перший енергоблок ТЕС.
Останній - шостий - енергоблок було введено в дію у вересні 1972 року. Тоді потужність Трипільської ТЕС досягла проектної величини - 1800 МВт.
Наступного 1973 року було також завершено будівництво підвідного газопроводу, що дозволило ТЕС використовувати природний газ.
Вид на Трипільську ТЕС з висоти (фото: facebook.com/srgktk)
В цілому до проекту долучилися трести "Південтеплоенергомонтаж", "Гідроелектромонтаж", "Гідромеханізація", "Південзахідтрансбуд" і багато інших.
Велику роботу з аналізу проекту, пуску й налагодження обладнання здійснило підприємство "ЛьвівОРГРЕС".
Діяльність у роки незалежності та знищення
У 1995 році Трипільська ТЕС увійшла до складу створеного Державного підприємства "Центренерго".
Сучасний вигляд електростанції (фото: uk.wikipedia.org)
Навколо неї виросло чудове місто енергетиків - Українка, де проживає близько 20 тисяч людей.
Українка з висоти пташиного польоту (фото: uk.wikipedia.org)
У 2000 році на Трипільській ТЕС було реалізовано технічні рішення, що забезпечували спалювання низькосортних видів вугілля.
В цілому, від початку експлуатації електростанція виробила понад 350 млрд кВт·год електроенергії та 5,5 млн Гкал теплоенергії.
ТЕС постійно вела роботу з використання вторинної сировини (золошлаків) на потреби народного господарства - для підсипання автодоріг, виготовлення будівельних матеріалів тощо.
Крім того, вона зарекомендувала себе однією з найнадійніших і найекономічніших станцій України.
Трипільська ТЕС працювала до останнього (фото: centrenergo.com)
Від початку повномасштабної війни з російськими окупантами у 2022 році, колектив станції по праву міг пишатися, що електростанція, працюючи у непростих умовах, продовжувала бути однією з найбільш надійних та спроможних нести повне електричне навантаження.
Однак у ніч на 11 квітня 2024 року масований ворожий обстріл ракетами типу "Кинджал" і дронами типу "Шахед" спричинив загоряння станції.
Трипільська ТЕС після ворожої атаки (фото: facebook.com/kira.ivanova)
За словами місцевих мешканців, по Трипільській ТЕС "прилетіло" щонайменше три "Шахеди" (а то й більше), а також кілька ракет.
Згідно з повідомленням "Центренерго", Трипільську ТЕС на Київщині "повністю знищено нічним ударом РФ".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію.
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