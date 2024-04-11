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Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Четвер 11 квітня 2024 13:36
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Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами Трипільська ТЕС до знищення окупантами (фото: facebook.com/Zahyst.Ekologichnyh.Prav)
Автор: Ірина Костенко

У ніч на 11 квітня Росія вкотре потужно атакувала Україну ракетами й дронами. Її цілями стали здебільшого об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ворожого нападу було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає історію цієї надпотужної електростанції та показує, якою вона була до знищення росіянами й що з нею зараз.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний сайт "Центренерго", сторінки "Трипільська ТЕС" і "Дніпровський Енергетик" у Facebook, Wikipedia.

Будівництво і запуск

Трипільська ТЕС була найпотужнішою електростанцією в Київській області, а також найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Підприємство займає площу 281,3 га та розташоване в Обухівському районі.

Майданчик для будівництва Трипільської ДРЕС - державної районної електростанції - на березі Канівського водосховища було затверджено у 1962 році постановою Ради Міністрів УРСР.

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Земснаряд намиває грунт для спорудження Трипільської ДРЕС (фото: facebook.com/DniprovskijEnergetic/Музей історії ТпТЕС)

У 1963 році - створено необхідну проектну документацію й розпочато перші будівельні роботи.

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Закладини першого каменю будівництва (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Перше житло для будівельників (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Будівництво основних споруд теплової електростанції розпочали дещо пізніше - у 1967 році.

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Перший куб бетону на будівництві головного корпусу (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Зведення головного корпусу (фото: centrenergo.com)

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Головний корпус і старий вітряк (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Головний корпус і димова труба (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Берегова насосна для подачі води з Дніпра (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Будівництво Трипільської ДРЕС здійснювалося прогресивним поточно-швидкісним методом, який дозволив значно скоротити терміни спорудження об'єкта у дві черги:

  • спершу були встановлені двокорпусні котлоагрегати, що працювали на твердому паливі й природному газі
  • в другу чергу - однокорпусні газомазутні котлоагрегати

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Зведення ежектуючого пристрою
Трипільської ДРЕС (фото: centrenergo.com)

Вже наприкінці 1969 року державна комісія прийняла у промислову експлуатацію перший енергоблок ТЕС.

Останній - шостий - енергоблок було введено в дію у вересні 1972 року. Тоді потужність Трипільської ТЕС досягла проектної величини - 1800 МВт.

Наступного 1973 року було також завершено будівництво підвідного газопроводу, що дозволило ТЕС використовувати природний газ.

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Вид на Трипільську ТЕС з висоти (фото: facebook.com/srgktk)

В цілому до проекту долучилися трести "Південтеплоенергомонтаж", "Гідроелектромонтаж", "Гідромеханізація", "Південзахідтрансбуд" і багато інших.

Велику роботу з аналізу проекту, пуску й налагодження обладнання здійснило підприємство "ЛьвівОРГРЕС".

Діяльність у роки незалежності та знищення

У 1995 році Трипільська ТЕС увійшла до складу створеного Державного підприємства "Центренерго".

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Сучасний вигляд електростанції (фото: uk.wikipedia.org)

Навколо неї виросло чудове місто енергетиків - Українка, де проживає близько 20 тисяч людей.

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Українка з висоти пташиного польоту (фото: uk.wikipedia.org)

У 2000 році на Трипільській ТЕС було реалізовано технічні рішення, що забезпечували спалювання низькосортних видів вугілля.

В цілому, від початку експлуатації електростанція виробила понад 350 млрд кВт·год електроенергії та 5,5 млн Гкал теплоенергії.

ТЕС постійно вела роботу з використання вторинної сировини (золошлаків) на потреби народного господарства - для підсипання автодоріг, виготовлення будівельних матеріалів тощо.

Крім того, вона зарекомендувала себе однією з найнадійніших і найекономічніших станцій України.

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Трипільська ТЕС працювала до останнього (фото: centrenergo.com)

Від початку повномасштабної війни з російськими окупантами у 2022 році, колектив станції по праву міг пишатися, що електростанція, працюючи у непростих умовах, продовжувала бути однією з найбільш надійних та спроможних нести повне електричне навантаження.

Однак у ніч на 11 квітня 2024 року масований ворожий обстріл ракетами типу "Кинджал" і дронами типу "Шахед" спричинив загоряння станції.

Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Трипільська ТЕС після ворожої атаки (фото: facebook.com/kira.ivanova)

За словами місцевих мешканців, по Трипільській ТЕС "прилетіло" щонайменше три "Шахеди" (а то й більше), а також кілька ракет.

Згідно з повідомленням "Центренерго", Трипільську ТЕС на Київщині "повністю знищено нічним ударом РФ".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію.

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"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію