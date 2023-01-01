Если выключили свет: как вернуть деньги из банкомата или терминала

В Украине продолжают действовать отключения электричества. Поэтому граждан это может застать врасплох, в том числе во время пользования банкоматом или терминалом.

РБК-Украина приводит алгоритм действий, которые помогут в этом случае.

В частности, в случае такой ситуации, когда вы приходите в терминал положить деньги на карточку, половину суммы уже внесли, и вдруг операция сорвалась из-за отключения света. Что делать? В Минреинтеграции разъяснили, как действовать.

Алгоритм действий

Так, соответствующие шаги, которые помогут вернуть наличные, объяснили в ПриватБанке:

Необходимо сразу позвонить по горячей линии 3700 и подать заявку на возврат средств.

После чего сообщите номер терминала, его адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции.

И когда заявка будет проработана и деньги в терминале перечислят - недополученные средства вернут вам на карту.

Минреинтеграции также напоминает, что обналичить деньги украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС.

Для этого необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег.

Всего таким путем можно получить от 500 гривен, но не более 6 000 гривен.

Также можно снять наличные с карты в "Укрпочте" или "Новой Почте", обратившись в любое отделение почтового оператора.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как будут работать банки и система платежей на Новый год и Рождество.

Добавим, что самые крупные украинские банки ввели в стране так называемый "банкоматный национальный роуминг". РБК-Украина писало, что это такое и как им воспользоваться.

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