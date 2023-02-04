ua ru
Сб, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Где снять наличные с карты, если банкоматы не работают: объяснение

Новина українською →
Суббота 04 февраля 2023 15:00
Где снять наличные с карты, если банкоматы не работают: объяснение Фото: где снять наличные с карты, если банкоматы не работают? (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Регулярные отключения света могут создать некоторые проблемы в использовании банкомата. В таком случае предусмотрено несколько вариантов, которые помогут найти выход из этой ситуации.

О том, как снять наличные с карты, когда не работают банкоматы – в материале РБК-Украина.

Торговые сети

В первую очередь, необходимо помнить о том, что снять наличные с карты можно прямо на кассе супермаркета, аптеки или АЗС при оплате покупки. Соответствующая услуга доступна в нижеперечисленных торговых сетях:

  • "АТБ";
  • "Varus";
  • "Фора";
  • "Сим23";
  • "Сильпо";
  • "Аврора";
  • АЗК "ОККО";
  • АЗС "WOG";

После оплаты товара картой - предупредите кассира о желании снять наличные. Подтверждение операции потребует PIN-кода карты.

АО "Укрпочта"

Перечислить средства с карты для обналичивания можно и в отделении "Укрпочты". Также можно воспользоваться услугой "С карты на дом". При выборе программы почтальон принесет перевод по указанному адресу и передаст в руки получателя в течение двух рабочих дней. Для получения средств необходимо предъявить почтальону собственный паспорт

POS-терминалы "Укрпочты"

Владельцы платежных карт или средств с поддержкой технологии NFC имеют возможность получить наличные в почтовых отделениях через POS-терминалы. За одну операцию можно снять с 50 до 15 тысяч гривен. Комиссия составляет 2%.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно прогнозу правительства и НБУ, в 2023 году средняя зарплата украинцев вырастет до 18 261 гривны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки
NEWS
Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ
Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина