Где снять наличные с карты, если банкоматы не работают: объяснение
Регулярные отключения света могут создать некоторые проблемы в использовании банкомата. В таком случае предусмотрено несколько вариантов, которые помогут найти выход из этой ситуации.
О том, как снять наличные с карты, когда не работают банкоматы – в материале РБК-Украина.
Торговые сети
В первую очередь, необходимо помнить о том, что снять наличные с карты можно прямо на кассе супермаркета, аптеки или АЗС при оплате покупки. Соответствующая услуга доступна в нижеперечисленных торговых сетях:
- "АТБ";
- "Varus";
- "Фора";
- "Сим23";
- "Сильпо";
- "Аврора";
- АЗК "ОККО";
- АЗС "WOG";
После оплаты товара картой - предупредите кассира о желании снять наличные. Подтверждение операции потребует PIN-кода карты.
АО "Укрпочта"
Перечислить средства с карты для обналичивания можно и в отделении "Укрпочты". Также можно воспользоваться услугой "С карты на дом". При выборе программы почтальон принесет перевод по указанному адресу и передаст в руки получателя в течение двух рабочих дней. Для получения средств необходимо предъявить почтальону собственный паспорт
POS-терминалы "Укрпочты"
Владельцы платежных карт или средств с поддержкой технологии NFC имеют возможность получить наличные в почтовых отделениях через POS-терминалы. За одну операцию можно снять с 50 до 15 тысяч гривен. Комиссия составляет 2%.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно прогнозу правительства и НБУ, в 2023 году средняя зарплата украинцев вырастет до 18 261 гривны.
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