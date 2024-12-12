Укрепляет волосы и стимулирует рост: трихолог назвала полезную процедуру для кожи головы

Пилинг кожи головы оздоравливает покров и устраняет зуд. Волосы становятся менее жирными и более объемными, но необходимо уметь правильно делать процедуру.

Что такое пилинг кожи головы

Это процедура, направленная на очищение и омоложение кожи под волосами на голове. Она включает использование специальных средств, которые помогают удалить омертвевшие клетки кожи, избавиться от избытка кожного сала и других загрязнений, а также стимулируют обновление клеток кожи.

Одним из самых распространенных способов является использование отшелушивающих шампуней или масок, которые содержат такие активные ингредиенты, как фруктовые кислоты, салициловая кислота или энзимы. Эти ингредиенты помогают удалить мертвые клетки кожи и стимулируют обновление кожи.

В первую очередь его рекомендуют людям с проблемной кожей, перхотью или себорейным дерматитом. Процедура помогает удалить ороговевшие клетки кожи и излишки кожного сала, что улучшает ее состояние и уменьшает проблемные симптомы.

Чем полезна процедура

Удаление загрязнений

По словам трихолога Ульяны Эрстенюк, во время пилинга удаляются загрязнения, пыль, жир и отмершие клетки с кожи. Что улучшает поступление кислорода внутрь фолликула и улучшает качество волос.

Стимуляция кровообращения

Массаж во время пилинга стимулирует кровеносные сосуды и способствует более легкому проникновению питательных веществ к волосяным фолликулам. Это способствует укреплению волос и стимулирует их рост.

Профилактика перхоти

Многие пилинги содержат ингредиенты, борющиеся с возникновением перхоти и уменьшающие ее видимость.

Регуляция выделения кожного жира сальными железами: Как результат уменьшение жирности и дольше ощущение свежести волос.

Успокоение и увлажнение

Многие пилинги содержат ингредиенты успокаивающего действия, такие как алоэ вера или экстракты ромашки, которые помогают уменьшить раздражение кожи головы и обеспечивают увлажнение.

Важно перед началом любой новой процедуры ухода за кожей головы, особенно если у вас есть какие-либо кожные заболевания или проблемы, лучше обратиться к эксперту.