Дерматолог объяснила, как мыть волосы в зависимости от типа, чтобы они долго были чистыми

Частота мытья головы зависит от таких факторов, как жирность, тип волос, уровень активности и возраст. Поэтому не существует универсального совета по мойке, все зависит от типа волос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу лондонского дерматолога Амны Адель.

Как мыть волосы

По словам эксперта, частота мытья волос зависит от типа кожи головы и типа волос. Если у вас жирные волосы, которые шелушатся, вы используете много средств по уходу за волосами, тренируетесь ежедневно, тогда вам следует мыть волосы каждый день

Но если у вас текстурированные и сухие волосы, то следует мыть голову каждые несколько дней.

"Важнейшим моментом является то, что мытье волос разное для каждого отдельного человека, и то, что лучшая подруга моет голову раз в неделю, не значит, что вы также должны так делать", - рассказала эксперт.

Рекомендации для детей различаются в зависимости от возраста. Каждый день или через день следует мыть детям в возрасте от 12 лет или в начале полового созревания, с жирными или прямыми волосами.

Дети 8-11 лет должны мыть волосы 1-2 раза в неделю.

Как выбрать шампунь

Для правильного выбора шампунь, важно учитывать тип волос:

Тонкие волосы: ищите шампуни для увеличения объема, которые не будут тяготить волосы

Густые волосы: выбирайте увлажняющие шампуни, чтобы добавить влагу, блеск и гладкость густым волосам

Вьющиеся волосы: обладателям вьющихся волос следует искать увлажняющие шампуни для вьющихся волос, содержащие ингредиенты, которые уменьшают завивку, не отягощая локоны

Поврежденные/окрашенные/ломкие волосы: выбирайте укрепляющие шампуни для поврежденных и ослабленных или ломких волос. Они обычно содержат дополнительный белок, предназначенный для улучшения состояния волос.

Важно тратить дополнительное время втирая шампунь в кожу головы, чтобы расщепить жир, а затем хорошо смыть средство.