Трихолог назвала 6 факторов, которые действительно ускоряют рост волос

Ускорить рост волос и укрепить их можно с помощью простых 6 способов. Стоит лишь ввести их в повседневную жизнь.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также о факторах, которые наоборот способствуют выпадению.

Что влияет на рост волос

Трихолог Юлия Седлецкая назвала основные способы, которые влияют на рост волос, среди них:

ежедневно добавляйте в рацион продукты с железом - мясо, субпродукты, гречка, бобовые, шпинат и овсянка. Только не совмещать с "молочкой", потому что кальций блокирует усвоение железа

следите за состоянием ЖКТ. Без здоровой микрофлоры и застоя желчи даже с супер здоровым рационом усвоение витаминов будет неполноценным

каждую неделю стоит делать маску для роста волос и регулярно втирать ампулы с витаминами и активаторами. Также не забывайте мягко заплетать волосы перед сном

держать здоровый уровень витамина D - он отвечает за синтез коллагена, без которого волосы будут быстро ломаться и не расти

поддерживайте норму белка в рационе - основного источника витаминов группы B - для липидного баланса и здоровья волосяных луковиц

ежедневно добавлять растительные жиры в тарелку для нормы витамина Е и Омега 3. Они важны для стабильного гормонального фона, с которым волосы всегда растут быстрее

Какие факторы провоцируют выпадение

Наследственность

Самой распространенной причиной выпадения волос является наследственное заболевание, которое возникает с возрастом. Это состояние называется андрогенной алопецией.

Обычно это происходит постепенно и по предсказуемой схеме - уменьшение линии роста волос и залысин у мужчин и истончение волос на макушке у женщин.

Гормональные изменения и заболевания

Различные состояния могут вызвать постоянную или временную потерю волос, включая гормональные изменения из-за беременности, родов, менопаузы и проблем со щитовидной железой.

Лекарства и добавки

Выпадение волос может быть побочным эффектом некоторых лекарств, таких как те, что применяются при раке, артрите, депрессии, проблемах с сердцем, подагре и высоком кровяном давлении.

Очень стрессовое событие

Многие люди испытывают общее истончение волос через несколько месяцев после физического или эмоционального потрясения. Этот вид потери волос является временным.

Прически и процедуры