Трихолог назвала 5 речей, які категорично не можна робити з волоссям

Здорове волосся починається зі здорової шкіри голови. Варто уникати деяких помилок, які можуть пошкодити волосся та призвести до хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Лондонський трихолог Анабель Кінгслі розповіла, що поганий стан шкіри голови може посилити випадіння волосся, а також послабити волосся під час росту.

Здоров’я шкіри голови може вплинути на загальний стан і зовнішній вигляд вашого волосся.

Експерт назвала помилки, яких потрібно уникати.

Не використовуйте засоби для, попередньо не прочитавши інструкцію

Під час використання будь-яких засобів для догляду за волоссям слід враховувати стан шкіри голови. Варто уникати використання агресивних засобів для волосся, які можуть погіршити стан шкіри голови.

Продуктів із сульфатами можуть позбавити шкіру голови вологості, а ароматизатори можуть призвести до подальшого подразнення, якщо ви вже боретеся із захворюванням шкіри голови.

Замість цього вибирайте заспокійливі інгредієнти, такі як алое вера, олію чайного дерева та ромашку, які можуть допомогти заспокоїти подразнення шкіри голови.

Не робіть тугі зачіски

Трихолог розповіла, що не варто робити тугу зачіску, як-от хвостик чи пучки частіше двох разів на тиждень. Все тому, що зачіски сприяють ламкості волосся та липкій алопеції вздовж лінії росту волосся через висмикування.

Такі зачіски також можуть викликати болючість через постійну напругу.

Не наносьте кондиціонер на шкіру голови

Кондиціонери часто виготовляються з важких олій, силіконів і загусників. При нанесенні на шкіру голови, яка вже природним чином виробляє жир, комбінація може призвести до накопичення, жирності, свербіння та лущення.

Кондиціонер потрібно наносити тільки на кінці, скільки він призначений для зволоження.

Сонцезахисні засоби для волосся

Часто усі думають, що захисту від сонця потребує лише шкіра обличчя та тіла. Сильний вплив сонця може пошкодити стан волосся, щоб призведе до проблем.

Важливість клітковини у раціоні

Клітковина є ключовою для підтримки здорового мікробіому кишечника, який безпосередньо пов’язаний з мікробіомом шкіри голови.

Переконайтеся, що ваш раціон багатий на клітковину, а саме груша, яблуко, ожина, броколі, брюссельська капуста та листова зелень.

Не ігноруйте pH-баланс шкіри голови

Він відіграє вирішальну роль у підтримці здоров’я шкіри голови. Коли баланс pH порушується, тобто поверхневі продукти занадто лужні або надто кислі, ви можете відчувати подразнення, сухість і запалення.

Знання та використання продуктів, які оптимізують pH, гарантують, що шкіра голови залишається в хорошому стані.

Не зловживайте сухим шампунем

Сухий шампунь може стати порятунком для продовження часу між миттям, але надмірне його використання може мати згубний вплив на шкіру голови.

Накопичення залишків сухого шампуню може закупорити волосяні фолікули, що призведе до запалення, свербежу та навіть втрати волосся з часом

Трихолог рекомендує використовувати сухий шампунь не більше трьох-чотирьох днів поспіль.