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Три заготовки, которые облегчат жизнь каждой хозяйке от судьи Мастер Шефа

Пятница 02 февраля 2024 08:59
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Три заготовки, которые облегчат жизнь каждой хозяйке от судьи Мастер Шефа Фото: Эктор Хименес-Браво посоветовал три заготовки (instagram com hectorjimenezbravo)
Автор: Людмила Жукова

Судья Мастер Шеф Эктор Хименес Браво посоветовал сделать три заготовки, которые облегчат жизнь каждой хозяйке на кухне. Такие блюда вам понадобятся, когда у вас нет времени что-то готовить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Эктора Хименеса-Браво в Instagram.

Три заготовки для облегчения жизни

Суп с фрикадельками

  • Фарш посолить и поперчить, сформовать фрикадельки
  • Картошку почистить и нарезать кубиком
  • Грибы почистить и порезать тонкими слайсами
  • Морковь натереть на терке, а лук нарезать мелким кубиком
  • Все сложить в пакет слайдер и отправить в морозильную камеру

Котлета по-киевски

  • Куриную грудку отбить, как на видео
  • Укроп нарезать мелко, смешать со сливочным маслом, выложить на грудку и завернуть.
  • Яйца взбить с солью и перцем
  • Котлету обвалять в муке, затем погрузить в яйцо, а затем в панировку.
  • Завернуть в пищевую пленку, положить в пакет слайдер и в морозилку

Томатный соус

  • Чеснок и лук мелко порезать
  • Томаты нарезать мелким кубиком
  • На разогретом масле обжарить чеснок и лук в течение нескольких минут
  • Добавить томаты, специи, зелень и томат и жарить еще несколько минут. Охладить
  • Залить в пакет слайдер и отправить в морозилку

Ранее мы сообщали, как приготовить печенье на томатном соке из 5 ингредиентов .

Также читайте, как приготовить вкусные картофельные "челноки" с грибами .

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