Три заготовки, которые облегчат жизнь каждой хозяйке от судьи Мастер Шефа

Судья Мастер Шеф Эктор Хименес Браво посоветовал сделать три заготовки, которые облегчат жизнь каждой хозяйке на кухне. Такие блюда вам понадобятся, когда у вас нет времени что-то готовить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Эктора Хименеса-Браво в Instagram.