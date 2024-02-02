Три заготовки, які полегшать життя кожної господині від судді Мастер Шефа
Фото: Ектор Хіменес-Браво порадив три заготовки (instagram com hectorjimenezbravo)
Суддя Мастер Шеф Ектор Хіменес Браво порадив зробити три заготовки, які полегшать життя кожної господині на кухні. Такі страви вам знадобляться, коли ви не маєте багато часу щось готувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку Ектора Хіменеса-Браво в Instagram.
Три заготовки для полегшення життя
Суп з фрикадельками
- Фарш посолити й поперчити, сформувати фрикадельки.
- Картоплю почистити й нарізати кубиком.
- Гриби почистити й нарізати тонкими слайсами.
- Моркву натерти на тертці, а цибулю нарізати мілким кубиком
- Все скласти в пакет слайдер і відправити в морозильну камеру
Котлета по-київськи
- Курячу грудку відбити, як на відео
- Кріп нарізати мілко, змішати з вершковим маслом, викласти на грудку й завернути
- Яйця збити з сіллю та перцем
- Котлету обваляти в борошні, потім занурити в яйце, а потім в панірування
- Загорнути в харчову плівку, покласти в пакет слайдер та в морозилку
Томатний соус
- Часник та цибулю дрібно порізати.
- Томати нарізати мілким кубиком.
- На розігрітій олії обсмажити часник та цибулю протягом кількох хвилин.
- Додати томати, спеції, зелень та томат й смажити ще кілька хвилин. Охолодити.
- Залити в пакет слайдер та відправити в морозилку
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