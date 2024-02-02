Три заготовки, які полегшать життя кожної господині від судді Мастер Шефа

Суддя Мастер Шеф Ектор Хіменес Браво порадив зробити три заготовки, які полегшать життя кожної господині на кухні. Такі страви вам знадобляться, коли ви не маєте багато часу щось готувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку Ектора Хіменеса-Браво в Instagram.