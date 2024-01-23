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Как приготовить печенье на томатном соке из 5 ингредиентов: рецепт бюджетного десерта

Вторник 23 января 2024 16:18
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Как приготовить печенье на томатном соке из 5 ингредиентов: рецепт бюджетного десерта Как приготовить печенье на томатном соке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Вкусное печенье можно легко приготовить дома. Секретным ингредиентом нестандартного печенья является томатный сок. Благодаря ему десерт удивит вкусом и насыщенным цветом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Карпатські шкварки".

Что понадобится

Если у вас есть банка с домашним томатным или магазинным соком, то можно приготовить вкусное печенье. Оно точно удивит ваших родных и готовится оно очень быстро.

Чтобы приготовить печенье на томатном соке, подготовьте следующие ингредиенты:

  • сок томатный - 100 мл
  • масло подсолнечное рафинированное - 100 мл
  • сахар - 100 г
  • сода пищевая - 5 г
  • мука - 300 г

Легкий способ приготовления

Сначала в миску налейте томатный сок, растительное масло, насыпьте соль, сахар и размешайте.

Постепенно вводите просеянную муку и сначала перемешивайте ложкой, а затем вымешивайте руками до однородного, пластического состояния.

После этого раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности толщиной 8 мм. Вырежьте формочкой печенье и выложите на противень, застеленный пергаментом.

В конце выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15 минут.

Как приготовить печенье на томатном соке из 5 ингредиентов: рецепт бюджетного десертаКак приготовить печенье на томатном соке из 5 ингредиентов: рецепт бюджетного десертаКак приготовить печенье на томатном соке из 5 ингредиентов: рецепт бюджетного десертаКак приготовить печенье на томатном соке из 5 ингредиентов: рецепт бюджетного десертаКак приготовить печенье на томатном соке из 5 ингредиентов: рецепт бюджетного десертаКак приготовить печенье на томатном соке из 5 ингредиентов: рецепт бюджетного десертаКак приготовить печенье на томатном соке из 5 ингредиентов: рецепт бюджетного десертаРецепт приготовления печенья на томатном соке (скриншот)

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