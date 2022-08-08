Три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару

Вам допоможе господарське мило

Візьміть брусок 72%-го господарського мила. Натріть половину на крупну тертку.

Киньте мило у велику каструлю, проваріть трохи, щоб воно розчинилося. Помістіть дном вниз наш брудний посуд і проваріть його в розчині 30-40 хвилин.

Коли ви виймете посуд, його лишиться тільки протерти - він буде чистий від накипу.

Оцет, лимонна кислота та серветка

Змішайте в пульверизаторі склянку оцту і чайну ложку лимонної кислоти. Перемішайте.

Покладіть на дно брудної каструлі паперову серветку і збризніть оцтом. Залиште на 20 хвилин.

Ви побачите, що весь бруд прилипне до серветки, а дно посуду залишиться тільки протерти.

Гірчичний порошок і вода

Для цього способу не треба вичікувати, але доведеться трохи потерти.

Посипте порошком дно нашого посуду, збризніть водою.

Візьміть губку і потріть жорсткою частиною дно каструлі чи сковорідки. Бруд відставатиме дуже легко.