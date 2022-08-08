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Три супертрюка, чтобы отчистить посуду от застарелого нагара

Фото: Как отчистить сковороды и кастрюли от нагара (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, чтобы очистить кастрюли и сковородки от нагара, даже устаревшего, не надо ничего драть металлической щеткой или тратиться на дорогущие средства. Держите три суперспособа, чтобы без труда добиться блеска вашей металлической посуды.

Об этом подробно - в материале Styler ниже.

Вам поможет хозяйственное мыло

Возьмите брусок 72%-го хозяйственного мыла. Натрите половину на крупную терку.

Бросьте мыло в большую кастрюлю, проварите немного, чтобы оно растворилось. Поместите дном вниз нашу грязную посуду и проварите ее в растворе 30-40 минут.

Когда вы вынете посуду, ее останется только протереть - она будет чиста от накипи.

Уксус, лимонная кислота и салфетка

Смешайте в пульверизаторе стакан уксуса и чайную ложку лимонной кислоты. Перемешайте.

Положите на дно грязной кастрюли бумажную салфетку и сбрызните уксусом. Оставьте на 20 минут.

Вы увидите, что вся грязь прилипнет к салфетке, а дно посуды останется только протереть.

Горчичный порошок и вода

Для этого способа не надо выжидать, но придется немного потереть.

Посыпьте порошком дно нашей посуды, сбрызните водой.

Возьмите губку и потрите жесткой частью дно кастрюли или сковородки. Грязь будет отставать очень легко.

Ранее мы писали про простой до гениального способ заострить тупую терку.

Также сообщалось, как правильно использовать отсеки в лотке стиральной машины.

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