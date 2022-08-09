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Маковія, Яблучний та Хлібний Спаси 2022: коли відзначимо і що треба встигнути зробити

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Вівторок 09 серпня 2022 19:02
Маковія, Яблучний та Хлібний Спаси 2022: коли відзначимо і що треба встигнути зробити Колаж РБК-Україна: Маковія, Яблучний та Горіховий Спаси
Автор: Світлана Мащенко

У серпні українці традиційно відзначають Три Спаси: Медовий (Маковія), Яблучний та Хлібний (Горіховий). З кожним зі свят пов'язані особливі традиції, звичаї та заборони.

Що треба зробити до свят, як їх відзначати, дати Спасів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Перший Спас - Медовий, або Маковія

14 серпня ми відзначимо перший - Медовий Спас, або як його ще називають в народі - Маковія. Церковна назва свята - Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Друга назва свята - Маковій, пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру.

В цей день починається Успенський піст, який закінчиться 27-го серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці. За важливістю він прирівнюється до Великого. Щоб підготуватися до посту, варто заздалегідь приготуватися до суворих обмежень: не переїдати, щоб не було проблем зі здоров'ям.

Що треба зробити до свята

Напередодні свята бджолярі збирають мед, стільники і 14-го числа несуть їх до церкви для освячення.

Також до дати свята потрібно обов'язково поприбирати в будинку, випрати, так як 14 серпня працювати не можна.

На Медовий Спас прийнято пекти медові пряники, коржі. У них можна додавати мак, який якраз дозріває до цього часу.

Маковія, Яблучний та Хлібний Спаси 2022: коли відзначимо і що треба встигнути зробити

Фото: Мед - головний символ свята (freepik)

Що святять на Маковія

У цей день святять воду, мед і мак, овочі та фрукти з нового врожаю. Вважається, що мед в цей день стає цілющим.

Також святять спеціальні букети, в які вплітають дозрілі коробочки маку, квіти, м'яту, інші рослини. Після чого такі букети стають оберегами в будинку на цілий рік. Торішній букет не можна викидати, його треба спалити.

Що не можна робити на Маковія

  • Працювати, займатися домашніми справами (шити, прибирати, прати).
  • Сваритися і бажати іншим зла.
  • Влаштовувати шумні застілля, голосно говорити, лаятися.
  • Вживати заборонену в Успенський піст їжу, алкоголь.

Яблучний Спас

19 серпня відзначається другий Спас - Яблучний. За церковним календарем в цей день велике дванадесяте свято - Преображення Господнє. У церкві освячують яблука, якими потім пригощають рідних і близьких. З них печуть пироги, готують інші страви.

Що треба встигнути до свята

Позаяк на свято заборонено важко працювати, до Спаса потрібно обов'язково навести порядок в оселі. Вважається, якщо зустріти цей день в безладі - невдачі будуть переслідувати вашу родину цілий рік.

19 серпня потрібно обов'язково скуштувати освячене яблуко. А от до свята яблука їсти не можна.

Маковія, Яблучний та Хлібний Спаси 2022: коли відзначимо і що треба встигнути зробити

Фото: Яблука не можна куштувати до Спасу (freepik)

Що треба святити в церкві

Звісно - це яблука. А ще додайте в кошик інші цьогорічні фрукти та овочі: груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю...

Мед, стільники, пісні пироги з яблуками, інша випічка з фруктами або овочами буде доречна в кошику.

А щоб кошик виглядав не тільки смачно, але й ошатно, додайте в нього колоски пшениці і жита, волошки і чорнобривці.

В жодному разі не несіть в храм алкоголь (окрім кагору), м'ясо та інші продукти тваринного походження.

На Спас можна трохи пом'якшити піст

Для тих, хто дотримується Успенського посту (14-27 серпня), в цей день є винятки - риба і трохи червоного вина.

А ось випічку з яблуками треба готувати на пісному тісті (без тваринних жирів, тільки рослинні).

З дозволених продуктів на Успенський піст виділяють такі: овочі, фрукти, мед, горіхи, гриби, крупи, хліб.

Поворожіть на майбутнє на яблуках

Який смак буде у першого яблука, таким буде ваше майбутнє. Кисле - готуйтеся до труднощів, солодке - до радощів.

Загадайте бажання перед тим, як відкусити освячене яблуко, воно обов'язково здійсниться. Однак пам'ятайте - бажання має бути добрим і світлим.

Що строго заборонено робити на Яблучний Спас

  • Виконувати будь-яку роботу по дому крім приготування їжі та збору врожаю.
  • Шити, в'язати, займатися прибиранням, будівельними роботами.
  • Вбивати комах - навіть тих, що вважаються шкідниками.
  • Таїти в собі образу, конфліктувати, з'ясовувати стосунки і ображати людей.

Горіховий (Хлібний) Спас

29 серпня відзначається Третій, Горіховий, або Хлібний, Спас. У церкві відзначається посвято Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня), а також Перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.

До цього часу зазвичай достигає ліщина, а також вже готове зерно з нового врожаю. Цікаво, що за народними прикметами, в один рік не могло бути однаково хорошого врожаю горіхів і пшениці.

Заведено пекти хліб зі свіжого зерна, нести його на освячення до церкви. Потім його ділили між усіма членами сім'ї.

Що треба встигнути зробити до свята

В цей день потрібно активно готуватися до зими, роблячи запаси. Працювати можна і треба, а от лінуватися - зась.

Горіхи збирали часто за день до Спаса, щоби встигнути посвятити їх.

До Горіхового Спасу колись майстрували з ліщини спеціальні віники для лазні - сушити їх треба було окремо від інших трав та рослин. День прийнято було закінчити миттям в лазні з цими віникам.

Успенський піст закінчився, тож можна бенкетувати та влаштовувати пишне застілля. Пекти хліб, робити пироги з грибами, різну солодку випічку з горіхами, медом і яблуками. Заготовляли також горіхову настоянку, яка має лікувальні властивості.

На зиму робили настоянку з перетинок горіха. Вона допомагає при застуді і хворобливих суглобах. Також вважається, що ліки допомагають при втраті чоловічої сили.

Маковія, Яблучний та Хлібний Спаси 2022: коли відзначимо і що треба встигнути зробити

Фото: Горіховий Спас має важливі й цікаві традиції (pixabay)

Що потрібно освятити в храмі

З борошна нового помелу пекли хліб, який освячували в церкві. Потім його дбайливо ділили між усіма членами сім'ї, а також роздавали нужденним, щоб в будинку був достаток і здоров'я.

До церкви на освячення несли крім свіжоспечених короваїв, зерно, горіхи, горіхові гілки, яблука, мед.

Як поворожити на горіхах

Як і на яблуках в Яблучний Спас, у це свято можна ворожити на горіхах. За першим з'їденим горіхом можна було передбачити свою долю.

Якщо горіх був смачний і солодкуватий - це до великої любові, гіркий - чекай від коханого зради. Недозрілий горіх обіцяє важливу звістку, а якщо попався гнилий - бережися - буде біда.

Що заборонено робити на Хлібний Спас

  • Відмовляти в милостині нужденним.
  • Лінуватися і байдикувати - в цей день потрібно активно готуватися до зими, роблячи запаси.
  • Сваритися, лаятися бажати кому-небудь зла - погані думки повернуться до вас бумерангом.

Що можна і не можна їсти під час Успенського посту

Успенський піст (14-27 серпня) по строгості прирівнюється до Великого, тобто без молочних, м'ясних і рибних страв.

У суботу та неділю можна їсти рослинну олію, і тільки в Преображення Господнє (19 серпня) дозволяється подавати на стіл рибні страви і випити трохи вина.

Якщо кінець посту припадає на середу або п'ятницю, то в ці дні теж дозволена риба.

З дозволених продуктів на Успенський піст виділяють такі: овочі, фрукти, мед, горіхи, гриби, крупи, хліб.

Раніше ми писали про всі важливі свята, які відзначатимуться в серпні 2022.

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