Верные признаки, что мужчина вас разлюбил

Любящий мужчина проявляет свои чувства тем, что защищает, помогает и заявляет всему миру, что вы - его женщина. Вот "три кита" мужской любви, которые красноречивее слов. Однако иногда женщины начинают сомневаться, видя определенные тревожные изменения в поведении партнера. Когда эти сомнения действительно имеют основание?

Об этом читайте дальше в материале Styler.

Нежные слова, ласки, прикосновения начали его бесить

Если мужчина, который когда-то таял от вашего "зайчика", "котика", да и сам называл вас "солнышком", "любимой", вдруг начал морщиться от такого, это может свидетельствовать, что он к вам остыл.

Дело не во врожденной мужской суровости, ведь мужчины, как и женщины, тоже нуждаются в ласке. Объяснением может быть то, что он к вам безразличен.

Он начал критиковать вашу внешность

Мужчина, который начал придираться к складочкам, морщинам или намекать, что вам нужно в зал или сделать подтяжку, скорее всего, не имеет глубоких чувств к вам.

Если его не устраивает ваша внешность - его не устраиваете и вы сами. И даже если вы похудеете, покраситесь, или вставите импланты четвертого размера, он все равно найдет к чему придраться.

Он начал говорить о ваших недостатках на людях

Мужчина, который действительно любит, будет наоборот идеализировать вас в присутствии других людей, делая акцент на ваших преимуществах.

Если же в отношениях появились публичные подколки, унижения, скрытые под шутками, вы должны насторожиться.

Его начали бесить ваши привычки

Любящие мужчины будут стойко терпеть, что вы часами болтаете с мамой по телефону, занимаете надолго ванну или слушаете слезливые песни.

Если он начал придираться к вам из-за ваших привычек, делать замечания по поводу мелочей, имейте в виду - что-то между вами пошло не так.

Он не хочет слушать ваши рассказы и откровения

Если любящий мужчина знает, что вам очень важно высказаться, он сделает над собой усилие и внимательно выслушает вас, даже если ему эта тема совсем неинтересна.

Нелюбящий мужчина скорее всего отмахнется от вас, мол, нет времени, не до этого, или вообще скажет, что ему это не интересно.

Его раздражают ваши слезы и переживания

Мужчин и вправду раздражают слезы женщины, им хочется убежать дальше и не видеть и не слышать всего этого. Разница в том, что любящий мужчина пересилит себя и будет вас успокаивать и утешать.

Если он вас разлюбил, то просто проигнорирует, или еще и насмехаться начнет, мол, чего "нюни распустила".

Ваши просьбы перестали быть для него важными

Для любящего мужчины на первом месте всегда будут просьбы и желания любимой (а не приятелей или дальних родственников). На самом деле мужчинам нравится помогать женщинам - это дает им возможность почувствовать себя мужчинами.

Если же самая невинная просьба вроде вкрутить лампочку, вызывает у него настоящие трудности или раздражение, стоит задуматься.

Он перестал ревновать

Вполне естественно, что влюбленный мужчина начинает нервничать, когда на вас обращает внимание другой "самец" (конечно, если ревность не выходит за рамки и не превращается в бурные сцены).

Но когда мужчина совершенно безразличен к знакам внимания, которые оказывают его женщине другие мужчины, - это тревожный признак, что значит - ему больше не хочется бороться за вас.

Он больше не хочет вас защищать

Потребность защищать своих близких также является базовой для мужчины. А быть защищенной - это естественная потребность женщины. Поэтому вполне естественно, что любящий мужчина беспокоится, когда его возлюбленная поздно возвращается с работы или находится одна в незнакомом месте или компании.

Поэтому, если вы не получаете от мужчины защиту и поддержку в сложных ситуациях (вы одна ночью едете домой или заблудитесь в чужом городе, или на вас сильно накричал ваш начальник, а мужчине все равно), это очень плохой признак.