Три секрета долголетия 100-летней украинки, которая сама обрабатывает огород и рубит дрова

Три секрета столетней украинки

Молитва и вера

Несмотря на нелегкую жизнь, госпожа Аксинья всегда находила силу в молитве. Даже в самые сложные времена она не теряла веры и научила этому своих детей и внуков. Каждое утро женщина слушает литургии по радио и молится за родных и мир в Украине.

Работа и активный образ жизни

Жизнь научила Аксинью неутомимо работать. До 62 лет она трудилась в колхозе, а до 80-ти работала на току. Даже после 90 лет не оставляла активного образа жизни - пережив перелом шейки бедра, она снова начала ходить. В 99 лет еще выпекала хлеб и рубила дрова, а сейчас самостоятельно готовит еду и ухаживает за своим огородом.

Любовь к семье

Аксинья Волосянко родилась в большой семье и сама воспитала семерых детей. Сегодня у нее 12 внуков, 14 правнуков и двое праправнуков, которых она очень любит. Именно семья поддерживает ее и придает сил жить дальше.

О кулинарных умениях мамы ее дочь может рассказывать часами.

"Так, пани Аксинья печет "струцни" (продолговатые калачи), варит голубцы, бульон, холодец, запекает гусей", - рассказывает дочь.

Долгожительница - очень умелая вышивальщица. В ее доме вышиты полотенца, скатерти, салфетки и шторы.

Встает бабушка рано, где-то в 07.00, готовит завтрак, слушает по радио литургии и молится за всех родных, воинов и наступление мира.

"Мама говорит, что молитва - это большая сила. Она и сама молится много, и нас, детей и внуков, научила молиться. Молитва, вера и любовь к семье держат ее на свете", - рассказала дочь.

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