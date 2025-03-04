Три секрети довголіття 100-річної українки, яка сама обробляє город і рубає дрова

Три секрети сторічної українки

Молитва і віра

Попри нелегке життя, пані Аксенія завжди знаходила силу в молитві. Навіть у найскладніші часи вона не втрачала віри та навчила цьому своїх дітей і внуків. Щоранку жінка слухає літургії по радіо й молиться за рідних і мир в Україні.

Робота і активний спосіб життя

Життя навчило Аксенію невтомно працювати. До 62 років вона трудилася в колгоспі, а до 80-ти працювала на току. Навіть після 90 років не залишала активного способу життя - переживши перелом шийки стегна, вона знову почала ходити. У 99 років ще випікала хліб і рубала дрова, а нині самостійно готує їжу та доглядає за своїм городом.

Любов до родини

Аксенія Волосянко народилася у великій сім’ї та сама виховала сімох дітей. Сьогодні у неї 12 онуків, 14 правнуків і двоє праправнуків, яких вона дуже любить. Саме родина підтримує її й додає сил жити далі.

Про кулінарні вміння неньки її дочка може розповідати годинами.

"Так, пані Аксенія пече "струцні" (продовгуваті колачі), варить голубці, бульйон, холодець, запікає гусей", - розповідає донька.

Довгожителька - дуже вправна вишивальниця. В її оселі вишиті рушники, скатертини, серветки та штори.

Встає бабуся рано, десь о 07.00, готує сніданок, слухає по радіо літургії та молиться за всіх рідних, воїнів і настання миру.

"Мама каже, що молитва - це велика сила. Вона й сама молиться багато, і нас, дітей та онуків, навчила молитися. Молитва, віра та любов до родини тримають її на світі", - розповіла донька.

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