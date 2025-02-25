Привычка долгожителей №1, которая поможет сохранить ясность ума в старости

Эксперты рассказали о привычке долгожителей из "голубых зон" (территории, где люди живут более 100 лет), которая помогает избежать деменции и сохранить ясность ума.

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ZOE podcast .

Какая привычка долгожителей поможет сохранить ясность ума?

Невролог и профессор Нью-Йоркского университета Венди Сузуки посвятила свою карьеру исследованию влияния фитнеса на мозг. Она считает, что всего одна тренировка в день может снизить риск психического упадка на впечатляющие 30%.

По ее словам, долгожители из "голубых зон", не сидят на модных диетах и не ограничивают себя в питании.

Это обычно люди, которые всю жизнь живут в горах. Они постоянно двигаются, ходят по горам, и едят очень мало красного мяса. Также они отдают предпочтение растительному рациону.

Доктор Сузуки очертила два ключевых преимущества. Она указала, что многочисленные исследования указывают на то, что фитнес может облегчить симптомы тревоги и стресса.

Кроме того, эксперт сообщает, что физические упражнения также могут улучшить вашу концентрацию и когнитивные функции.

Эта тенденция освещается в новом исследовании, которое показало, что у мышей, которые проходили испытания на фитнес, наблюдалось уменьшение на 63% клубков тау - ключевого маркера болезни Альцгеймера.

Хотя это исследование проводилось на животных, ученые считают, что подобные тенденции будут наблюдаться и у людей, и планируют более широкие клинические испытания, чтобы проверить это.

"Люди из "голубых зон" живут более 100 лет с хорошими умственными способностями, не деградируя", - отметила специалист.