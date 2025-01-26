Благодаря этим 3 способам вы попрощаетесь с бессонницей и будете быстро засыпать

Работа, стресс и другие проблемы могут способствовать бессоннице. Быстро заснуть вечером может быть трудно, но этого можно достичь, если знать о нескольких действенных методах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Как быстро заснуть

Размер подушки

Эксперт по сну Мартин Сили предложил необычный трюк перед сном, который может решить все проблемы с бессонницей. В частности, на сонливость может влиять размер подушки.

"Ваша подушка может быть вам неподходящего размера, что, скорее всего, повлияет на качество сна. Даже небольшое смещение может увеличить напряжение в шее и дискомфорт", - отметил эксперт.

В частности, если голова наклоняется вверх, то подушка слишком большая, вызывая неестественное сгибание шеи. Если ваша голова наклоняется вниз, то подушка слишком мала и не обеспечивает достаточной поддержки. Цель состоит в том, чтобы удерживать позвоночник в идеально нейтральном положении в течение всей ночи.

Наденьте носки

Кроме этого, еще одна удивительная вещь, которую вы можете сделать, чтобы лучше спать - это надеть носки.

"Носки, особенно из натуральных волокон, таких как мериносовая шерсть, может помочь регулировать температуру тела. Это может сигнализировать телу, что пора спать", - добавил специалист.

Согревание ног перед сном может помочь быстрее заснуть. Это будет способствовать расширению кровеносных сосудов, что может снизить температуру тела.

Не спите

Также, если вам действительно трудно закрыть глаза, то один из самых эффективных вещей, которые можно сделать - это вообще стараться не спать. Такой способ может показаться совершенно глупым, но намеренная попытка может помочь вам быстрее заснуть. Это психологический трюк, который действительно работает.

Что препятствует засыпанию

Стресс

Проблемы на работе могут вызвать беспокойство. А это негативно влияет на сон, поскольку стресс может поддерживать активность мозга ночью.

Длительный стресс и беспокойство могут привести к хронической бессоннице.

График поездок или работы

Суточные ритмы человека действуют как внутренние часы, управляя циклом сна, обменом веществ и температурой тела.

Нарушение суточных ритмов организма может привести к бессоннице. Причиной нарушений может быть также смена часовых поясов, ночные и утренние смены работы.

Плохой сон

Нерегулярный график сна, неудобная кровать и использование ее для работы, приема пищи или просмотра телевизора может приводить к бессоннице.

Компьютеры, телевизоры, видеоигры, смартфоны или другие экраны перед сном могут также мешать циклу сна.

Слишком сытный ужин

Слишком много еды может вызвать физический дискомфорт в положении лежа.

Многие люди также испытывают изжогу, обратный поток кислоты и пищи из желудка в пищевод, что может не давать заснуть.