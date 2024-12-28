Эксперт рассказала, почему люди часто просыпаются в 4 утра и что с этим делать

Иногда люди могут просыпаться несколько дней подряд в 4 утра и этому есть объяснение. Эксперты советуют обратить внимание на определенные гормоны в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт SurreyLive .

Что стоит сделать

Частого пробуждения рано утром можно избежать с помощью правильного познания своего тела.

Эксперт по сну Лиза Артис рассказала, что сон регулируется уровнями двух гормонов: мелатонина и кортизола, которые придерживаются регулярного 24-часового режима. Мелатонин помогает заснуть, а кортизол помогает разбудить и поддерживать бодрость.

"Мониторинг уровня гормонов может иметь решающее значение для избежания этих ночных расстройств. Репродуктивные гормоны - эстроген и прогестерон - связаны с гормонами сна и релаксации, мелатонином и серотонином", - добавила эксперт.

Когда эстроген начинает падать до и во время менопаузы, это может вызвать нарушения в гормоне мелатонина, который способствует сну, то есть он не может должным образом сбалансировать кортизол. Когда это случается, способность падать и засыпать страдает.

Доктор Мариям Малик добавила, что люди могут сделать несколько вещей, прежде чем выключить свет ночью, чтобы обеспечить себе сон до утра. В частности, стоит избегать "сидения в телефоне" по крайней мере за два часа перед сном или использовать фильтры синего света, а также заряжать устройства в отдельной комнате на ночь, чтобы способствовать выработке мелатонина.

Кофеин, тяжелая пища, алкоголь, сахар и недостаток магния или витаминов группы B могут нарушить ваш сон. Диета с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов может вызвать колебания сахара в крови, что приводит к бодрствованию ночью.

Когда ложиться спать

Ложиться спать лучше в одно и то же время, желательно до 23.00. Женщины склонны засыпать на 15-20 минут дольше, чем мужчины. Дело в процессах, которые происходят в мозге.

Лежание и долгий сон на выходных сбивает внутренние часы, а это может привести к долгосрочным нарушениям сна, к тому, что на неделе человеку будет сложнее засыпать.

Лучше просыпаться в одно и то же время и в будни, и в выходные дни.

К тому же настроиться на сон помогут ежедневные ритуалы: