Три простых закуски на новогодний стол, которые вы будете готовить снова и снова (видео)
Новый год уже через несколько дней, поэтому подготовка идет полным ходом. Праздничный стол можно отлично дополнить простыми закусками.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео фуд-блогера Анастасии Станкевич в Instagram делится рецептами трех простых закусок на стол.
Тарталетки с крабовой начинкой
Ингредиенты:
- лаваш - одна пачка
- яйца - две штуки
- крабовые палочки - 200 граммов
- консервированная кукуруза
- майонез
- соль
Лаваш нарежьте квадратами, выложите в формы для кексов и запекайте в течение семи минут при 180 градусах. Когда время подойдет к концу, охладите тарталетки.
Для крабовой начинки соедините заранее отварные яйца, крабовые палочки, 1/2 банки кукурузы, майонез, соль. Все компоненты перемешайте и выложите в тарталетки. Первая закуска готова.
Брускетты с рыбой
Ингредиенты:
- багет
- авокадо
- крем-сыр
- лимонный сок
- соль
- перец
- руккола
- красная рыба
- красная икра
Багет нарежьте небольшими кусками, поджарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Теперь соедините авокадо, крем-сыр, лимонный сок, соль, перец. У вас должна быть однородная смесь.
Выложите на поджаренный багет смесь из авокадо, рукколу, нарезанную рыбу и икру. Вторая закуска готова.
Салат "Капрезе" на шпажках
Ингредиенты:
- коктейльные томаты
- салями или другое ваше любимое мясо
- моцарелла
- соус песто
Коктейльные томаты разрежьте пополам и нанизывайте их на шпажки в таком порядке с другими продуктами: 1/2 томата, слайс салями, моцарелла. При подаче можно смазать все соусом песто.
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