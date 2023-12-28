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Три прості закуски на новорічний стіл, які ви будете готувати знову і знову (відео)

Україна, Четвер 28 грудня 2023 19:46
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Три прості закуски на новорічний стіл, які ви будете готувати знову і знову (відео) Рецепти закусок на Новий рік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Новий рік уже за кілька днів, тому підготовка йде повним ходом. Святковий стіл можна чудово доповнити простими закусками.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео фуд-блогерки Анастасії Станкевич в Instagram ділиться рецептами трьох простих закусок до столу.

Тарталетки з крабовою начинкою

Інгредієнти:

  • лаваш - одна пачка
  • яйця - дві штуки
  • крабові палички - 200 грамів
  • консервована кукурудза
  • майонез
  • сіль

Лаваш наріжте квадратами, викладіть у форми для кексів і запікайте протягом семи хвилин при 180 градусах. Коли час добіжить кінця, охолодіть тарталетки.

Для крабової начинки з'єднайте заздалегідь відварені яйця, крабові палички, 1/2 банки кукурудзи, майонез, сіль. Усі складові перемішайте та викладіть у тарталетки. Перша закуска готова.

Брускети з рибою

Інгредієнти:

  • багет
  • авокадо
  • крем-сир
  • лимонний сік
  • сіль
  • перець
  • рукола
  • червона риба
  • червона ікра

Багет наріжте невеликими шматками, підсмажте з двох сторін до золотистої скоринки.

Тепер з'єднайте авокадо, крем-сир, лимонний сік, сіль, перець. У вас повинна бути однорідна суміш.

Викладіть на підсмажений багет суміш з авокадо, руколу, нарізану рибу та ікру. Друга закуска готова.

Салат "Капрезе" на шпажках

Інгредієнти:

  • коктейльні томати
  • салямі чи інше ваше улюблене м'ясо
  • моцарела
  • соус песто

Коктейльні томати розріжте навпіл і нанизуйте їх на шпажки в такому порядку з іншими продуктами: 1/2 томату, слайс салямі, моцарела. При подачі можна змастити все соусом песто.

Раніше ми розповідали, як приготувати зимовий салат з хурмою та мандаринами.

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А ще ми ділилися рецептом святкового м'ясного рулету на новорічний стіл.

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