Три прості закуски на новорічний стіл, які ви будете готувати знову і знову (відео)
Новий рік уже за кілька днів, тому підготовка йде повним ходом. Святковий стіл можна чудово доповнити простими закусками.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео фуд-блогерки Анастасії Станкевич в Instagram ділиться рецептами трьох простих закусок до столу.
Тарталетки з крабовою начинкою
Інгредієнти:
- лаваш - одна пачка
- яйця - дві штуки
- крабові палички - 200 грамів
- консервована кукурудза
- майонез
- сіль
Лаваш наріжте квадратами, викладіть у форми для кексів і запікайте протягом семи хвилин при 180 градусах. Коли час добіжить кінця, охолодіть тарталетки.
Для крабової начинки з'єднайте заздалегідь відварені яйця, крабові палички, 1/2 банки кукурудзи, майонез, сіль. Усі складові перемішайте та викладіть у тарталетки. Перша закуска готова.
Брускети з рибою
Інгредієнти:
- багет
- авокадо
- крем-сир
- лимонний сік
- сіль
- перець
- рукола
- червона риба
- червона ікра
Багет наріжте невеликими шматками, підсмажте з двох сторін до золотистої скоринки.
Тепер з'єднайте авокадо, крем-сир, лимонний сік, сіль, перець. У вас повинна бути однорідна суміш.
Викладіть на підсмажений багет суміш з авокадо, руколу, нарізану рибу та ікру. Друга закуска готова.
Салат "Капрезе" на шпажках
Інгредієнти:
- коктейльні томати
- салямі чи інше ваше улюблене м'ясо
- моцарела
- соус песто
Коктейльні томати розріжте навпіл і нанизуйте їх на шпажки в такому порядку з іншими продуктами: 1/2 томату, слайс салямі, моцарела. При подачі можна змастити все соусом песто.
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