Три прості закуски на новорічний стіл, які ви будете готувати знову і знову (відео)

Новий рік уже за кілька днів, тому підготовка йде повним ходом. Святковий стіл можна чудово доповнити простими закусками.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео фуд-блогерки Анастасії Станкевич в Instagram ділиться рецептами трьох простих закусок до столу.

Тарталетки з крабовою начинкою

Інгредієнти:

лаваш - одна пачка

яйця - дві штуки

крабові палички - 200 грамів

консервована кукурудза

майонез

сіль

Лаваш наріжте квадратами, викладіть у форми для кексів і запікайте протягом семи хвилин при 180 градусах. Коли час добіжить кінця, охолодіть тарталетки.

Для крабової начинки з'єднайте заздалегідь відварені яйця, крабові палички, 1/2 банки кукурудзи, майонез, сіль. Усі складові перемішайте та викладіть у тарталетки. Перша закуска готова.

Брускети з рибою

Інгредієнти:

багет

авокадо

крем-сир

лимонний сік

сіль

перець

рукола

червона риба

червона ікра

Багет наріжте невеликими шматками, підсмажте з двох сторін до золотистої скоринки.

Тепер з'єднайте авокадо, крем-сир, лимонний сік, сіль, перець. У вас повинна бути однорідна суміш.

Викладіть на підсмажений багет суміш з авокадо, руколу, нарізану рибу та ікру. Друга закуска готова.

Салат "Капрезе" на шпажках

Інгредієнти:

коктейльні томати

салямі чи інше ваше улюблене м'ясо

моцарела

соус песто

Коктейльні томати розріжте навпіл і нанизуйте їх на шпажки в такому порядку з іншими продуктами: 1/2 томату, слайс салямі, моцарела. При подачі можна змастити все соусом песто.