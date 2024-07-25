Три продукта, которые вы никогда не должны есть на завтрак

О каких продуктах утром лучше забыть

Эксперт посоветовал забыть про апельсиновый сок, сладкие хлопья и выпечку, поскольку, казалось бы, безобидный выбор может нанести вред здоровью вашего кишечника и общему самочувствию.

"Сладкие продукты для завтрака, такие как апельсиновый сок, следует удалить из нашего рациона из-за их влияния на здоровье кишечника и общее самочувствие. Высокое содержание сахара в этих напитках может привести к нестабильному уровню сахара в крови, нарушая работу тонкий баланс нашей пищеварительной системы ", - сообщил Крис.

Представление о том, что завтрак должен быть сладким, с выпечкой, хлопьями или соками, обманчиво и потенциально вредно.

"Эти принципы культивируются маркетинговыми кампаниями, а не наукой о питании. Пора изменить наше понимание завтрака и определить приоритетность вариантов, поддерживающих работу кишечника", - добавил диетолог.

Какой завтрак самый лучший?

Несладкий завтрак, где много белка может быть отличным вариантом для ощущения сытости и оптимальной работы кишечника. Добавление продуктов с высоким содержанием белка в наш утренний прием пищи обеспечивает длительное насыщение и обеспечивает необходимые питательные вещества для здоровья нашего тела.

Существует заблуждение, что сладкие завтраки дают энергию. На самом деле повышение уровня сахара, который затем сопровождается его падением, может привести к тому, что мы чувствуем себя усталыми и безжизненными.

Предпочтите завтраки с большим количеством белка (фото: freepik.com)

Чтобы дать энергию фону на весь день, мы должны сосредоточиться на сбалансированных, питательных вариантах, способствующих здоровью кишечника и устойчивому уровню энергии.

"Переход к соленым вариантам завтрака полезен здоровью кишечника и общему здоровью и благополучию. Уменьшив потребление сладкой пищи утром, мы можем поддерживать стабильный уровень сахара в крови, улучшать пищеварение и закладывать основу для более здорового образа жизни", - резюмировал эксперт.