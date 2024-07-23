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Нет никакой питательной ценности. Продукт №1, от которого нужно держаться как можно дальше

Вторник 23 июля 2024 14:22
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Нет никакой питательной ценности. Продукт №1, от которого нужно держаться как можно дальше Фото: От какой еды нужно отказаться (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Частое употребление прошедших ультраобработку продуктов может привести к повышенному риску развития таких заболеваний, как деменция, диабет 2 типа и болезни сердца.

Какой продукт №1 из списка вредоносных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC .

Что нужно знать об ультраобработанных продуктах

Джинан Банна, зарегистрированный диетолог и профессор диетологии Гавайского университета, рассказала, что такие продукты могут содержать добавки, и они часто лишены своей питательной ценности. Поэтому в них очень мало витаминов и минералов и клетчатки.

Какой продукт следует исключить из рациона

Газированная сладкая вода не имеет никакой пищевой ценности кроме калорий в виде сахара. Итак, это пустые калории, которые не дают нам необходимых питательных веществ.

Когда вы пьете сладкую газировку, она очень быстро переваривается и может вызвать у вас чувство голода, добавляет диетолог, что может заставить вас съесть больше еды, чем вы планировали.

Вместо этого выбирайте разные виды чая и воду, негазированную и газированную.

"Иногда я пью холодный чай из гибискуса. Обычная вода, конечно, является прекрасной альтернативой. Даже кофе может быть вариантом, конечно, потребляемый в умеренных количествах", - рассказала диетолог.

Напитки составляют значительную часть нашего рациона. Таким образом, эти типы напитков как диетические газированные и энергетические напитки являются обработанной пищей, которую люди потребляют больше, чем другие.

Недавнее исследование также показало, что продолжительность жизни тех, кто употребляет пищу с высоким содержанием ультраобработанных продуктов, может быть сокращена более чем на 10%.

Напомним, что диетолог из Японии назвала 8 продуктов, которые нужно есть каждый день для долгой жизни.

Читайте также, как питаются долгожители из "голубых зон".

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