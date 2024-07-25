Три продукти, які ви ніколи не повинні їсти на сніданок

Про які продукти вранці краще забути

Експерт порадив забути про апельсиновий сік, солодкі пластівці та випічку, оскільки, здавалося б, невинний вибір може завдати шкоди здоров’ю вашого кишечника та загальному самопочуттю.

"Солодкі продукти для сніданку, такі як апельсиновий сік, слід видалити з нашого раціону через їх вплив на здоров’я кишечника та загальне самопочуття. Високий вміст цукру в цих напоях може призвести до нестабільного рівня цукру в крові, порушуючи роботу тонкий баланс нашої травної системи", - повідомив Кріс.

Уявлення про те, що сніданок має бути солодким, з випічкою, пластівцями або соками, є оманливим і потенційно шкідливим.

"Ці принципи культивуються маркетинговими кампаніями, а не наукою про харчування. Настав час змінити наше розуміння сніданку та визначити пріоритетність варіантів, які підтримують роботу кишечника", - додав дієтолог.

Який сніданок найкращий?

Несолодкий сніданок, де багато білка може бути чудовим варіантом для відчуття ситості та оптимальної роботи кишечника. Додавання продуктів з високим вмістом білка до нашого ранкового прийому їжі забезпечує тривале насичення та забезпечує необхідні поживні речовини для здоров'я нашого тіла.

Існує помилкова думка, що солодкі сніданки дають енергію. Насправді підвищення рівня цукру, який потім супроводжується його падінням, може призвести до того, що ми почуваємося втомленими та млявими.

Віддайте перевагу сніданкам з великою кількістю білка (фото: freepik.com)

Щоб дати енергію тлу на весь день, ми повинні зосередитися на збалансованих, поживних варіантах, які сприяють здоров’ю кишечника та стійкі рівні енергії.

"Перехід до солоних варіантів сніданку корисний для здоров’я кишечника та загального здоров’я та благополуччя. Зменшивши споживання солодкої їжі вранці, ми можемо підтримувати стабільний рівень цукру в крові, покращувати травлення та закладати основу для здоровішого способу життя", - резюмував експерт.