Невероятный суперпродукт, который остановит тягу к вкусностям и сладкому
Привычка перекусывать нездоровыми продуктами может помешать похудению и вообще здоровью организма. На самом деле это не столько связано с силой воли, сколько с привычкой между приемами пищи потреблять калорийные вкусности. Но есть один продукт, который может помочь побороть тягу к сладкому.
Что именно нужно есть, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Кирстен Шоки изданию Gloucestershire Live.
Какой продукт уберет тягу к сладостям
Кирстен уже давно изучает пользу для организма ферментированных продуктов. Она объяснила, что употребление ферментированной пищи, которая играет важную роль в остановке воспаления, также поможет отучить ваш желудок от желания употреблять сладкую и бесполезную пищу.
"Мой мужч любит рассказывать историю, что у него была прекрасно развитая страсть к сладкому, пока мы не начали есть много ферментированной пищи, а затем его кишечник начал меняться", - рассказала она.
Углубляясь в научные исследования, Кирстен объяснила, что дело в том, что кишечные микробы определяют нашу тягу к сладкому. Если вы чувствуете себя виновными в своих "срывах" на вкусности, это не ваша вина.
Эксперт отметила, что было доказано - люди теряют тягу к сладкому и сахару, когда они переходят на ферментированную пищу.
Если вы идете в продуктовый магазин, присмотритесь к холодильникам, если вы хотите живых ферментированных продуктов, поскольку они будут непастеризованными.
Употребляйте ферментированные продукты (фото: freepik.com)
Какие продукты ферментированы - что нужно знать
Ферментированные продукты - это продукты, производимые с помощью ферментации, процесса, во время которого микроорганизмы (например, бактерии, дрожжи или грибы) разлагают сложные вещества в более простые. Этот процесс может изменять вкус, текстуру и продукты питания. Вот некоторые из ферментированных продуктов:
Фасоль (ферментированные бобовые)
Процесс ферментации позволяет сделать бобовые (например, соя, черные бобы) более легкоусвояемыми и улучшить их пищевую ценность.
Кефир
Это напиток, который производится с помощью молочнокислых бактерий, они обогащают его пробиотиками и улучшают его потребительские свойства.
Сыр
Многие сыры производятся с помощью молочных ферментов, коагулирующих молоко и отделяют сыворотку от твердой части сыра. К примеру, тофу.
Квашеные овощи
К примеру, квашеная капуста, квашеные огурцы, помидоры, которые проходят процесс молочнокислой ферментации.
Мисо
Японский продукт из сои, изготовленный с помощью ферментации, в котором используются разные типы грибов-стартеров.
Имбирный чай (комбуча)
Это напиток, производимый с помощью ферментации чая, содержащий культуры бактерий и дрожжей.
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