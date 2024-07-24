Невероятный суперпродукт, который остановит тягу к вкусностям и сладкому

Привычка перекусывать нездоровыми продуктами может помешать похудению и вообще здоровью организма. На самом деле это не столько связано с силой воли, сколько с привычкой между приемами пищи потреблять калорийные вкусности. Но есть один продукт, который может помочь побороть тягу к сладкому.

Что именно нужно есть, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Кирстен Шоки изданию Gloucestershire Live .

Какой продукт уберет тягу к сладостям

Кирстен уже давно изучает пользу для организма ферментированных продуктов. Она объяснила, что употребление ферментированной пищи, которая играет важную роль в остановке воспаления, также поможет отучить ваш желудок от желания употреблять сладкую и бесполезную пищу.

"Мой мужч любит рассказывать историю, что у него была прекрасно развитая страсть к сладкому, пока мы не начали есть много ферментированной пищи, а затем его кишечник начал меняться", - рассказала она.

Углубляясь в научные исследования, Кирстен объяснила, что дело в том, что кишечные микробы определяют нашу тягу к сладкому. Если вы чувствуете себя виновными в своих "срывах" на вкусности, это не ваша вина.

Эксперт отметила, что было доказано - люди теряют тягу к сладкому и сахару, когда они переходят на ферментированную пищу.

Если вы идете в продуктовый магазин, присмотритесь к холодильникам, если вы хотите живых ферментированных продуктов, поскольку они будут непастеризованными.

Употребляйте ферментированные продукты (фото: freepik.com)

Какие продукты ферментированы - что нужно знать

Ферментированные продукты - это продукты, производимые с помощью ферментации, процесса, во время которого микроорганизмы (например, бактерии, дрожжи или грибы) разлагают сложные вещества в более простые. Этот процесс может изменять вкус, текстуру и продукты питания. Вот некоторые из ферментированных продуктов:

Фасоль (ферментированные бобовые)

Процесс ферментации позволяет сделать бобовые (например, соя, черные бобы) более легкоусвояемыми и улучшить их пищевую ценность.

Кефир

Это напиток, который производится с помощью молочнокислых бактерий, они обогащают его пробиотиками и улучшают его потребительские свойства.

Сыр

Многие сыры производятся с помощью молочных ферментов, коагулирующих молоко и отделяют сыворотку от твердой части сыра. К примеру, тофу.

Квашеные овощи

К примеру, квашеная капуста, квашеные огурцы, помидоры, которые проходят процесс молочнокислой ферментации.

Мисо

Японский продукт из сои, изготовленный с помощью ферментации, в котором используются разные типы грибов-стартеров.

Имбирный чай (комбуча)

Это напиток, производимый с помощью ферментации чая, содержащий культуры бактерий и дрожжей.