Apple изменила все. Инсайдер показал макеты всех iPhone 17 в новом дизайне (фото)

Эти изображения дают хорошее представление о всей линейке iPhone 17, показанной рядом. Это, вероятно, самые точные на данный момент макеты, по крайней мере, если говорить о расположении камер.

Ранее в утечках iPhone 17 Pro демонстрировалась полностью черная камера вне зависимости от цвета корпуса, но позже выяснилось, что это неточно. Новые макеты показывают, что цвет модуля камеры будет соответствовать цвету самого устройства.

Также эти макеты подтверждают, что базовая модель iPhone 17 не получит изменений в дизайне по сравнению с прошлогодним iPhone 16. Обновленный дизайн получат только iPhone 17 Pro и новая модель iPhone 17 Air, которая заменит прошлогодний iPhone 16 Plus.

Отдельно стоит отметить, что ранние утечки о iPhone 17 Pro предполагали наличие цельного корпуса, в котором алюминий плавно переходит с боковых граней на заднюю панель, с вырезом из стекла для беспроводной зарядки. Однако эти макеты не подтверждают такую конструктивную особенность.

And here’s the white one — looks even better than the black. pic.twitter.com/b18nh0xBmB