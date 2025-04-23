iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном Apple: в сети показали дизайн (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Известный блогер Льюис Хилсенджер (Unbox Therapy) продемонстрировал макеты будущих моделей, и особенно выделяется iPhone 17 Air. По его словам, устройство станет самым тонким iPhone в истории - его толщина составит всего около 5,5 мм, в то время как, например, iPhone 17 Pro будет почти на 3 мм толще (приблизительно 8,7 мм).

Такой минимализм вызывает вопросы о прочности. По слухам, Apple использует титаново-алюминиевый корпус, чтобы смартфон не гнулся - особенно учитывая опыт с iPhone 6 Plus, который стал печально известен из-за склонности к деформации.

Экран iPhone 17 Air тоже подвергся пересмотру: первоначально планировался дисплей диагональю 6,9 дюйма, как у Pro Max, но в итоге Apple остановилась на 6,6 дюймах - все ради увеличения надежности и уменьшения риска изгиба корпуса.

Ведущий также отметил, что такая толщина может повлиять на автономность. Однако Apple, по слухам, оптимизировала внутреннее пространство, отказавшись от лишних камер и использовав энергоэффективный модем C1 вместе с обновленным ПО. Все это должно сохранить время работы на уровне актуальных моделей.