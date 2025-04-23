Три помилки у догляді за волоссям, які призводять до лупи: ніколи їх не робіть
Лупа - це не лише естетична проблема, але й сигнал про те, що з волоссям чи шкірою голови щось не так. Найчастіше причиною її появи є помилки у щоденному догляді.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського дерматолога Аамна Адель.
Які помилки призводять до появи лупи
Без нагрівальні бігуді
За словами експерта, тренд на без нагрівальні бігуді, який передбачає сон із загорнутим волоссям, може бути шкідливим. Доктор Адель прирівнює це до шкоди, яку завдають тугі хвостики, припускаючи, що це може призвести до втрати волосся через натяг.
"Ми всі знаємо, що зачесані пучки та тугі хвостики буквально ослаблюють ваше волосся. Туге затягування волосся буквально на кілька годин спричинить тракційну алопецію", - додала експерт.
Сушка повітрям
Багато хто виходить з душу і дозволяє своєму волоссю висохнути природним шляхом. Ви можете подумати, що це безпечний підхід, але залишати гриву вологою, особливо перед сном, насправді може призвести до пошкодження волосся.
"Лягати спати з мокрим волоссям або сушити волосся на повітрі це погано. Ваше волосся найбільш крихке, коли воно мокре. Ризик того, що воно пошкодиться, дуже високий", - пояснила дерматолог.
До того ж вологе середовище може спричинити появу грибка та лупи.
Пошкодження сонцем
Вплив сонця не обмежується шкірою, адже волосся також потребує захисту від різких УФ-променів. Тривалий вплив може пошкодити кератин у волоссі.
Ультрафіолетове випромінювання буквально руйнує меланінові та кератинові зв’язки у волоссі, що фактично робить волосся сухим, тому воно легше ламається.
Тому варто використовувати засоби для догляду за волоссям, які також захищають від ультрафіолетового випромінювання.
Симптоми лупи на волоссі
Ознаки лупи на волоссі зазвичай досить помітні. Ось основні з них:
- білі або жовтуваті лусочки на шкірі голови - найбільш характерний симптом. Вони можуть бути помітні на волоссі, плечах або комірі одягу
- свербіж шкіри голови - часто супроводжує лупу і може бути досить нав’язливим
- суха або жирна шкіра голови - лупа буває як при сухій, так і при жирній шкірі голови
- почервоніння або подразнення шкіри голови - особливо якщо лупа викликана себорейним дерматитом або алергією
- випадіння волосся - іноді може бути пов’язане з лупою, особливо якщо є запалення шкіри голови
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