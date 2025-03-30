Вот что произойдет с волосами, если ежедневно пользоваться плойкой

Ежедневное использование плойки может серьезно повлиять на состояние волос, делая их сухими, ломкими и слабыми. Высокие температуры повреждают структуру волос, лишая их естественной влаги и блеска.

Как плойка вредит волосам

По словам трихолога Юлии Дудий, даже если наносить термозащиту на волосы, плойка все равно будет сильно вредить волосам. Все потому, что вы не можете нанести защиту на каждый волос.

"Использование плойки ежедневно - это убийство волос! Даже если вы используете супер люкс уход", - отметила она.

Важно понимать, что средства не защищают на 100% и они рассчитаны на то, что плойка будет использоваться 1-2 раза в месяц.

Также у каждых волос есть свой ресурс. Если у кого-то волосы выдерживают, что их каждый день накручивают на плойку, то это не значит, что так может быть у всех.

Когда вы выбираете уровень нагрева плойки или фена, учитывайте густоту своих волос. Чем тоньше волосы, тем ниже температура.

Если волосы внезапно начинают ломаться, выглядят тусклыми и появляются секущиеся кончики, то вероятно они повреждены.

Какой порядок использования средств

Пилинг или мягкий скраб можно использовать 1 раз в 7-14 дней в зависимости от типа кожи. Шампунем стоит пользоваться по мере загрязнения кожи, промывая дважды.

Кондиционер или бальзам нужно наносить каждый раз после мытья шампунем. Маску трихолог советует наносить каждое 3-4 мытья, тогда кондиционер или бальзам уже не используйте.

Несмываемые средства необходимо наносить волосы каждый раз при мытье. Термозащита наносится на высушенные феном волосы перед использованием плойки или утюжка.

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