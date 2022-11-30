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Вкуснее салата "из крабовых палочек": невероятная закуска за 5 минут

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Среда 30 ноября 2022 08:30
Вкуснее салата "из крабовых палочек": невероятная закуска за 5 минут Фото: Как приготовить закуску из крабовых палочек
Автор: Светлана Мащенко

Скоро Новый год, поэтому пора тестировать рецепты вкусных закусок. Одну из них вы можете приготовить из крабовых палочек за несколько минут и сделать это можно заранее.

Рецептом поделилась украинская кулинар Alina FooDee.

Составляющие:

  • Крабовые палочки – 300 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сыр творожный – 80-100 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Огурец – 0,5 шт.
  • Кукуруза – 1 ст. л.
  • Майонез – 2 ст. л.

Вкуснее салата &quot;из крабовых палочек&quot;: невероятная закуска за 5 минут

Скріншот

Пошаговое приготовление

Натереть яйцо и чеснок на мелкой терке, добавить сыр и майонез.

Нарезать огурец на длинные тонкие полоски.

Развернуть крабовые палочки, смазать начинкой. Положить огурец и кукурузу. Свернуть в рулет.

Завернуть в пищевую пленку. Положить в холодильник. Можно заранее приготовить закуску и нарезать перед подачей на стол.

Раньше мы писали, как приготовить салат, вкуснее Мимозы.

Также читайте о рецепте салата "Белочка".

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