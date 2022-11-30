Вкуснее салата "из крабовых палочек": невероятная закуска за 5 минут

Фото: Как приготовить закуску из крабовых палочек

Скоро Новый год, поэтому пора тестировать рецепты вкусных закусок. Одну из них вы можете приготовить из крабовых палочек за несколько минут и сделать это можно заранее.

Рецептом поделилась украинская кулинар Alina FooDee.