Удовольствие не из дешевых. Сколько стоит ретроавто в Украине и зачем их покупают (фото)

Коллекционирование ретроавтомобилей - интересное и нераспространенное увлечение. Дело в том, что найти именно ту жемчужину своей коллекции может быть непросто, а стоимость эксклюзивных экспонатов порой просто космическая. Однако, если есть товар, очевидно, есть и купец.

От семи до 500 000 гривен

Вопрос модели и стоимости взаимосвязаны. Если вы ищете какое-то действительно уникальное транспортное средство, тогда будьте готовы выложить за него немалую копеечку.

Так, например, Jaguar xj 4.2 в 1979 году стоит 549 738 гривен (15 000 долларов). При этом авто в достаточно хорошем состоянии и полностью готово к пользованию. Продавец уверяет, что на лакокрасочном покрытии не видно никаких следов эксплуатации, а внутри автомобиля есть все условия для комфортной поездки.

Ретроавтомобиль Jaguar xj 4.2 в 1979 году (фото: olx.ua)

Есть и более дорогие варианты. Как, например, Mercedes-Benz 500K 1936 года. Хотя авто уже и не сможет посостязаться с современными моделями, за такой раритет просят 732 984 гривен (20 000 долларов).

Mercedes-Benz 500K в 1936 году (фото: auto.ria)

В ценовой политике с ним в ногу идет Dodge D2 стоимостью 787 958 гривен 1932 выпуска (21 500 долларов). Владельцы этой красной "лошади" также согласны обменять его на дом на колесах или бус.

Dodge D2 1932 года выпуска (фото: auto.ria)

Конечно, на рынке можно найти куда более дешевые предложения. Самое дешевое ретроавто, которое нам удалось найти, это Москвич М-403 за 7 000 гривен. Его пригнали из России, и сейчас он не на ходу.

Москвич М-403 за 7000 гривен (фото: olx.ua)

В основном именно "Москвичей" продают за сумму до 20 000 гривен.

Средняя стоимость ретроавтомобилей среднего класса - 50 000 гривен. Большинство из них на ходу и могут нуждаться в определенных ремонтных работах или имеют повреждения от предыдущего использования.

Целесообразно ли покупать ретроавто

Ретромашины - это отдельная отрасль транспортной сферы, отмечает автомобильный эксперт Максим Иванцов. Есть даже отдельные фестивали, клубы и частные коллекции любителей ретроавтомобилей.

Эксперт также рассказывает о видах заработка на машинах "в возрасте".

"В Украине покупают автомобиль с ретросоставляющей и импортируют его за границу, например, в Европу или США. Там местные бизнесмены могут выкупить его гораздо дороже", - говорит Иванцов.

Даже если автомобиль в запущенном состоянии, его стоимость будет зависеть от того, насколько редкая модель. Например, на распространенную марку "Жигули" спрос и интерес к реставрации ниже по сравнению с "Волынянкой" или "горбатым Запорожцем" 965 модели.

Эксперт также предостерегает от нечестных перекупов на автомобильном рынке

"В ретроотрасли также есть дельцы, которые могут "омолаживать" автомобили, скручивать пробеги и тому подобное для того, чтобы выгодно продать", - объясняет Максим.

Именно ретроавтомобили, а не просто подержанные машины, можно рассматривать как отдельный вид заработка, поэтому целесообразно покупать, говорит специалист.