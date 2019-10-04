ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чи ризикнула б я своїм життям? Зеленська спантеличилася незвичайними питаннями (фото)

STYLERЖиття    04.10.2019 - 09:12
Чи ризикнула б я своїм життям? Зеленська спантеличилася незвичайними питаннями (фото)
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська захопилася людьми, які допомагали іншим

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, відвідала виставку "Історія крізь обличчя", яку організував Всеукраїнський благодійний фонд "Заради тебе" в Офісі президента.

Цей проект був організований, щоб закликати зберегти пам'ять про подвиг тисяч українців, які ховали і рятували євреїв під час Другої світової війни.

Чи ризикнула б я своїм життям? Зеленська спантеличилася незвичайними питаннями (фото)

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сьогодні я брала участь у відкриття виставки "Історія крізь обличчя", на якій були презентовані портрети українських Праведників народів світу. Це люди, які рятували і ховали євреїв під час Другої світової війни і Голодомору. Люди, які наражали себе на небезпеку, щоб простягнути руку допомоги єврейським друзям, сусідами, приятелям, а іноді – і незнайомим людям", - написала Олена Зеленська на своїй сторінці в Instagram і зізналася, що ставить собі питання.

Чи ризикнула б я своїм життям? Зеленська спантеличилася незвичайними питаннями (фото)

Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Я ставлю собі питання: а що зробила б я? Щоб я зробила, якби дивилася на людей, які розуміють, що йдуть назустріч смерті? Чи ризикнула б своїм життям, життям своїх дітей, своєї родини заради того, щоб врятувати чиєсь? Мені б дуже хотілося сказати, що так. Низький уклін Праведникам за те, що їх сім'ї тоді людяність поставили вище свого життя. І я більше всього на світі хочу, щоб такі трагедії ніколи не повторювалися. Тому що страшніше не може бути нічого", - зазначила перша леді України.

Чи ризикнула б я своїм життям? Зеленська спантеличилася незвичайними питаннями (фото)

Олена Зеленська на відкритті виставки (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Синій їй до лиця: Олена Зеленська захопила новим яскравим образом і незвичайною укладкою Показала справжнє обличчя: Зеленський розповів, якою стала його дружина після інавгурації
Новини України Елена Зеленскаяпервая леди
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся