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З'явився графік вихідних на Новий рік і Різдво: скільки відпочинемо і чи доведеться відпрацьовувати

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Неділя 05 грудня 2021 13:59
З'явився графік вихідних на Новий рік і Різдво: скільки відпочинемо і чи доведеться відпрацьовувати Фото: вихідні на Новий рік і Різдво 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

На Новий Рік 2022 і обидва Різдва - за юліанським і григоріанським календарем - нас чекають по одному додатковому дню для відпочинку.

Скільки і коли будемо відпочивати, які дні доведеться відпрацьовувати - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Першим у низці довгих вихідних у святковому сезоні 2021-2022 стане Різдво за юліанським календарем 25 грудня. Це свято офіційно стало державним з 2017-го року.

Цього року Різдво буде в суботу, тому наступний після вихідних понеділок буде також неробочим.

Всього відпочивати ми будемо три дні поспіль: 25, 26, 27 грудня. А в п'ятницю, 24-го числа, робочий день буде скорочений на одну годину.

Новий Рік також цього разу ми відсвяткуємо в суботу з додатковим вихідним у понеділок. Таким чином неробочими днями будуть 1, 2, 3 січня. А п'ятниця 31 грудня також буде на годину коротшою за робочим графіком.

Різдво за григоріанським календарем, 7 січня, ми відзначимо в п'ятницю. Тобто вихідними будуть 7, 8, 9 січня. А Святвечір, 6 січня - коротким робочим днем.

У грудні буде всього 22 робочих дні і 9 вихідних, а в січні - 19 робочих і цілих 12 вихідних днів.

У 2022 році буде два перенесення робочих днів

Зміни в календарі нас чекають на 8 березня і День Конституції, так як обидва свята випадуть на вівторок.

Таким чином ми відпочивати будемо 5, 6, 7, 8 березня (відпрацьовувати 12-го), а також 25, 26, 27, 28 червня (з відпрацюванням 2 липня).

Раніше ми писали, що з'явився графік зимових шкільних канікул на 2021-2022 рік. Стало відомо, чи змінюватимуться дати відпочинку учнів.

Також ми писали, коли відзначатиметься день Великомучениці Катерини, і які важливі традиції пов'язані з цим святом.

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