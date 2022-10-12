Как сделать любую обувь нескользкой: простые лайфхаки

Впереди нас ждет сезон холодно-мокрой скользоты, когда риск получить травму – от ушиба до перелома – очень велик. Проблему можно решить с помощью нескользкой обуви, но что делать, если у вас "опасная" подошва.

Простой лайфак, который сделает вашу обувь вездеходной – смотрите ниже в нашем материале Styler.

Способ №1

Возьмите вашу обувь с ненадежной подошвой, переверните ее подошвой вверх.

Возьмите обычный силиконовый герметик и нанесите его на обувь полосками, кружочками, ромбиками (узор выбирайте сами).

Дайте высохнуть. Теперь ваша обувь перестанет быть скользкой.

Убрать герметик можно растворителем для него.

Способ №2

Приобретите специальные ледоступы (ледоходы) в преддверии сезона слизи. Такой девайс можно носить с собой, когда погода начнет преподносить сюрпризы. И надевать, если вдруг непогода застала вас вне дома, а надо как-то добраться и не искалечиться.

Недостатком такого способа является то, что на местах с асфальтом вы можете почувствовать себя некомфортно, шипы звенят и ходить будет немного неудобно. Зато любой лед или утрамбованный снег вам точно не страшен.

Стоимость пары примерно 250 грн. Такого девайса хватит на несколько сезонов.