Три доступных способа защиты обуви от влаги и грязи: простая инструкция

Кожаная обувь нуждается в особо тщательной защите в осенне-зимний сезон. Ведь влага и грязь приводят к потере внешнего вида и повреждениям.

Как уберечь обувь с помощью трех простых средств – читайте ниже в нашем материале Styler.

Маска для волос

Такое средство найдется в каждом втором доме. Важно, чтобы маска была густой и в ее составе был силикон.

Нанесите тонким слоем губкой и вотрите в обувь. Такое средство будет надежно защищать кожу и отталкивать влагу.

Фото: Маска для волос прекрасно защитит обувь

Вазелин

Эта аптечная мазь за 10-20 грн прекрасно убережет кожу на обуви. Его нужно нанести губкой на всю поверхность.

Также можно дополнительно отполировать шерстяной тряпкой.

Касторовое масло

Так же как и вазелин, касторка (20-30 грн) будет служить для отличной защиты вашей кожаной обуви.

Способ нанесения тот же: вотрите губкой средство во всю поверхность обуви.